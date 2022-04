Terminó en rampa de frenado en la carretera 57

El chofer de un tráiler, evitó una tragedia, luego de que su pesada unidad la sacó del camino y la metió en una rampa de frenado, con el fin de evitar impactar otros automotores que estaban en la carretera 57, a la altura del kilómetro 158, poco antes de la salida a Tequisquiapan con dirección a Querétaro.

El pesado del camino, que jalaba una plataforma cargada con 25 toneladas de mercancía, era guiado procedente del sur del país con dirección al norte, al ir bajando de San Francisco hacia la capital del estado, el chofer refirió que sintió como le comenzaron a fallar los frenos.

Policiaca

Luego, al disminuir la velocidad por el tráfico pesado de la zona, ya no le respondieron, por lo que en una rápida reacción decidió meterse hacia la rampa de frenado, lugar donde se levantó una enorme nube de polvo.

Tras el frenado intempestivo, no presentó ninguna lesión, por lo que no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, la mercancía no habría sufrido ningún problema, ya que quedó en el mismo sitio.

El chofer afectado refirió que iba a pedir el apoyo de su empresa de seguros para que una grúa llegara al sitio para retirar del lugar el tracto, también informó a la empresa dueña de la mercancía para que otra unidad llegara al sitio.