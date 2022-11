Identifican al autor material del asesinato de Antonio de la Cruz, pero no se ha detenido

Después de 4 meses del asesinato del periodista de Tamaulipas Antonio de la Cruz y de su hija Cinthia, autoridades informaron que ya fue identificado al autor material, sin embargo, aún no ha sido detenido.

"En el caso de Antonio de la Cruz en Tamaulipas, carpeta de investigación que tiene a su cargo la Fiscalía General de la República (FGR), ya está identificado el presunto autor material", informó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, en la conferencia matutina de este jueves.

Puedes leer también: No es para rasgarse las vestiduras: AMLO minimiza la violencia contra periodistas

El funcionario federal reconoció que hasta el momento el presunto doble homicida no ha sido capturado y por el momento no se sabe el posible móvil del asesinato ocurrido en la capital de Tamaulipas.

"Se espera que actuaciones muy próximas deriven en la posibilidad de detenerlo", adelantó.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, en la conferencia mañanera de este jueves 10 de noviembre del 2022 | Omar Flores

Antonio de la Cruz era reportero del campo

Antonio de la Cruz, reportero del Grupo Editorial Expreso, que se encargaba de cubrir temas del campo, fue asesinado el miércoles 29 de junio en Ciudad Victoria, junto a su hija Cinthia de 23 años, quien resultó herida en el ataque y murió días después.

El caso que fue atraído por la FGR, inicialmente la Fiscalía Estatal había informado que los homicidios fueron perpetrados con una arma de calibre 40, de uso exclusivo del Ejército.

Sociedad La SIP urge a AMLO frenar violencia contra periodistas en México

"En el caso del periodista de Tamaulipas todavía nos falta avanzar", dijo el mandatario el pasado 18 de octubre en la conferencia matutina que realizó desde el 77 Batallón de Infantería, ubicado en Ciudad Victoria.

“Sobre la violencia a los periodistas, estoy al tanto del asesinato de un periodista que hubo en Ciudad Victoria", afirmó.

Una periodista de esta capital, amiga del reportero, dijo estar indignada por las palabras del mandatario nacional.

“He contado los días desde que Tony murió hasta el día de hoy que no hay justicia; no es posible que el presidente no haya dicho ni siquiera su nombre, se llamaba Antonio de la Cruz”, destacó la mujer que por su seguridad pidió no revelar su nombre.

Este es el sentir de los reporteros de esta ciudad, que aún no se explican los motivos por lo que le quitaron la vida al periodista.

Publicado en El Sol de Tampico