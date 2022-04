Roxana acude a los juzgados de Neza; podría reingresar al penal

Respaldada por colectivos feministas que protestaban afuera de los juzgados del Poder Judicial de la Federación con sede en Neza, la joven Roxana recibió el número al recurso de amparo que interpuso ante la posibilidad de regresar a prisión por el delito de homicidio simple con exceso de legítima violencia, luego que le revocaron las medidas cautelares en el proceso legal que enfrenta tras haber asesinado a su violador en mayo de 2021.

Su abogado Ángel Carrera informó que le fue otorgado el número de expediente al recurso de amparo que interpuso por la posibilidad de que pueda regresar al penal por el delito de homicidio; sin embargo, será hasta el próximo 18 de abril cuando se informe si Roxana regresa o no a prisión.

Te puede interesar: Debanhi se suma a las desapariciones de mujeres en NL: lo que sabemos del caso

Ahí, la joven originaria de Oaxaca señaló que el tiempo en que ha estado en libertad ha cumplido con lo que las autoridades le indicaron y si cometió algún delito fue en defensa, ya que su vida estaba en peligro.

#Sociedad | Roxana ingresa a los juzgados del Poder Judicial de la Federación en Neza para saber el estado en que se encuentra el amparo que ingresaron para evitar su probable reingreso al penal tras el homicidio de su supuesto violador



(Vía: Orlando Salinas) pic.twitter.com/uBQOHVZkKq — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) April 12, 2022

"El tiempo que he estado el libertad no he puesto en peligro a la sociedad además de personas, quiero que entiendan que si hay un delito que cometí, yo no lo quise hacer, lo ponen como exceso en legítima defensa, mi vida estaba en peligro de muerte, no le veo exceso en legítima defensa, yo me defendí, debería de ser en defensa propia", aseguró.

Roxana es acusada del delito de “exceso de legítima violencia” y, aunque enfrenta su proceso en libertad tras conseguir un amparo, podría ser reingresada a prisión, según advierten colectivos feministas.

El abogado señaló que de no otorgarle el amparo, Roxana acudiría al penal para ser ingresada nuevamente y continuar con su proceso, pero confía en una respuesta favorable para la joven.

Pese a esto, será hasta el 18 de abril cuando se informe si Roxana regresa a prisión, luego de que un juez de tribunal de alzada revocó la medida cautelar que le permite enfrentar el proceso en libertad (2/2) pic.twitter.com/YLbJ1FuUPK — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) April 12, 2022

Durante este día Roxana fue acompañada por integrantes de la colectiva Nos Queremos Vivas Neza, quienes convocaron a una protesta para aumentar la presión el próximo lunes 18 de abril en el juzgado donde se celebrará la audiencia.

Finalmente, pidió a las autoridades que no sean egoístas y que tomen en cuenta la perspectiva de género, que hagan su trabajo como les corresponde y que se le haga justicia.

Recuento de los hechos

Los hechos se remontan al 8 de mayo de 2021 cuando Roxana accedió a que un extraño la acompañara a su vivienda luego de concluir su jornada laboral.

Una vez que la joven de 21 años decidió que era hora de marcharse a su casa, la persona que la abordó y a quien únicamente conocía de vista la acompañó, pero ya en su vivienda, el hombre insistió en quedarse a dormir en la casa de la joven con el argumento de que vivía lejos y ya era tarde para que regresara.

De acuerdo con una carta que Roxana redactó ya en reclusión, el hombre la golpeó y posteriormente la violó.

Sociedad Nace plataforma para frenar difusión de contenido íntimo

Luego de que la joven golpeara al presunto agresor en la nariz y éste comenzara a sangrar, la amenazó de muerte.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Empezó a sangrar y me dijo: ahora sí te vas a morir’, me dio mucho miedo, entré en pánico, él me golpeaba, cuando se distrajo tomé una playera y se la puse en el cuello, lo asfixié, sentí miedo, terror, sólo no quería que él lastimara a nadie más”, agregó la imputada.

Nota publicada originalmente en El Sol de Toluca