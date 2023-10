Beer House: el actuar de autoridades frente a la tragedia que marcó San Luis Río Colorado

El sábado 22 de julio a las 13:00 horas, 11 horas después de que sucedieron los hechos, el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, citó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa que duró alrededor de 30 minutos. Las autoridades locales ya habían hecho un peritaje cerca de las 7:00 de la mañana del que no se informaron los resultados. Ya había dado sus condolencias a los familiares vía electrónica.

A través de las redes sociales se hizo una transmisión en vivo en la que el munícipe acompañado de funcionarios del Ayuntamiento sanluisino confirmaba el número de víctimas e hizo un recuento de daños.

Ricardo Trigo, director de Protección Civil Municipal, se manifestó consternado en ese momento, sin dar mayores informes, y fue el comandante de Bomberos Municipales, José Arrizón, quien confirmó que tardaron cerca de 30 minutos en sofocar el fuego y se controló por completo en 90 minutos.

Por su parte, Jorge Arce Flores, director de Desarrollo Urbano y Ecología, dio a conocer que el Beer House abrió sus puertas en una nueva administración en el 2017 y en ese mismo año se tiene registro de la licencia de funcionamiento. “Los siguientes cinco años no se registra otro trámite de licencia de funcionamiento hasta el año 2022 cuando se encuentra abierto. En los años 2020 y 2021 se mantuvo cerrado este negocio, sin embargo, en el 2022 lo encontramos funcionando, fue citado a la dependencia para darle seguimiento a su trámite y lo realiza de la manera correspondiente”.





“A la fecha en este 2023 el negocio se encontraba funcionando de manera irregular sin la actualización correspondiente a este año que compete a la licencia de funcionamiento”, explicó.

Jorge Arce Flores, director de Desarrollo Urbano y Ecología





Ahí mismo González Yescas confirmaría el apoyo que se les dio a las víctimas con los gastos funerarios y, en redes sociales, al mismo tiempo, se anunciaba que elementos de la Policía Municipal habían detenido al presunto responsable de iniciar con el fuego.

Para Juan Francisco Encinas, la disculpa no fue sincera, “la gente decente lo hace, ‘sabes que, me siento culpable porque no supervisé a mis empleados, a mis funcionarios, porque no hicieron un buen trabajo, me siento responsable’, ¿no ha dicho eso el alcalde? ¿eh?, no lo ha dicho, no ha salido de su boca, no que ‘mi más sincero pésame’ no tiene valor para mí, ese pésame no tiene valor, nos sentimos heridos, muy lastimados”, manifestó.





El sábado 22 de julio a las 13:00 horas el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, citó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa/ Foto: OEM





Relata que ese día, tras no dar con su hijo, fue su nuera quien empezó a buscar a Víctor Hugo “me mandó un mensaje porque ella se empezó a mover por otro lado y fue a dar al Ministerio Público y ahí le dieron la información y le enseñaron la foto”.

Si no hubiera muerto mi hijo aun así estuviera indignado, sostiene, “son cosas que son evitables, hubo omisiones, negligencia que raya en responsabilidades administrativas, a lo mejor sanciones económicas, a lo mejor penas judiciales”.

Primeros datos oficiales

Según lo que trascendió poco después de las 13:00 horas del sábado 22 de julio, José Luis “N” de 28 años, despertó sin recordar lo que había sucedido horas antes en el bar de la calle Sexta.

En su mensaje, emitido desde San Luis Río Colorado el día de los hechos, el fiscal estatal Rómulo Salas Chávez, precisó que “en un punto de revisión militar en la carretera a Sonoyta fue identificado el vehículo y, con la ayuda de la Policía y el aviso de búsqueda, se logró la detención del hombre que ya está asegurado en las instalaciones de la Fiscalía”.





EL fiscal estatal Rómulo Salas Chávez anunció la detención de José Luis “N” de 28 años, presunto responsable del incendio/ Foto: OEM





Como dato adicional se informó que la detención ocurrió cuando el presunto se disponía a huir de la ciudad en compañía de una mujer, además que los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) habían intensificado las indagaciones con relación a los hechos, a fin de obtener las pruebas suficientes para presentar cargos en contra del presunto a quien se le imputarían cargos por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños agravados por incendio.

Sin embargo, vecinos del presunto responsable aseguran que la detención ocurrió en la avenida Tuxpan en la colonia Villa Flores, donde vivía el joven. Este hecho no ha sido conformado por ninguna autoridad.

Al siguiente día, el domingo 23 este domicilio fue cateado por autoridades estatales. En el lugar se encontró el vehículo que utilizó para trasladarse y de donde obtuvo gasolina para incendiar el bar. Se trata de un auto de la marca Ford, línea F150, de color rojo y sin placas. Dicha unidad contaba con llantas en la parte de la caja y una bomba eléctrica. También se encontró un bidón de plástico, documentos, un encendedor, un tanque de gasolina y una cubeta.

Según lo que comunicó la Fiscalía, en la carpeta de investigación se específica que el incendio inició a la 1:33 horas, momento en el que de forma intencional José Luis arroja y enciende combustible en la puerta del bar del cual había sido expulsado a causa de su conducta, al acosar a mujeres dentro del establecimiento.

Las labores de rescate por parte del cuerpo de bomberos se realizaron por la puerta de servicio ubicada en el callejón, una hora y media después de que inició el fuego, encontrando a algunas víctimas en el baño y sobre el escenario.

El titular de Protección Civil Estatal, Armando Castañeda, a pocos días de los hechos pidió tiempo para que las autoridades correspondientes hicieran las declaraciones pertinentes al caso, igualmente dijo que van a esperar para comunicarse con la división municipal de protección civil en San Luis Río Colorado.





Luego de la vinculación a proceso se podría lograr una sentencia condenatoria para José Luis "N"/ Foto: Cortesía | FGJE Sonora





Al ser cuestionado sobre si Protección Civil cuenta con un registro oficial de los establecimientos regulados de este giro en el Estado, Castañeda comentó “Necesitamos revisar, no tengo los números en mente, pero les pido que lo revisemos después”. Luego de esta declaración se ha mantenido en silencio.

Por su parte, el fiscal sonorense, el 29 de agosto dijo que se han realizado una serie de comparecencias de servidores públicos de distintos niveles, así como de personas que fungen como propietarios del inmueble para conocer su versión y ver si tuvieron responsabilidad en ese acontecimiento. “Se sigue con las indagatorias hasta esclarecer cada punto de este expediente”, puntualizó.

"Estamos en la etapa de investigación, pero hemos sido acuciosos y detallistas en cada uno de los elementos que debamos analizar para establecer la posibilidad o no de que hubiera alguna omisión por parte de autoridades o particular que generó alguna circunstancia que se vincule con el tema de las lamentables pérdidas de vida o lesiones".

Mientras que el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que se está revisando el desempeño de cada una de las áreas, “incluso la propia normatividad, derivado de una tragedia nace la Ley 5 de Junio, hay que revisar el marco jurídico para mejorarlo de manera permanente, haremos un esfuerzo en ese sentido”.

La Ley Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora indica en sus anexos seis y siete que el número de salidas de emergencia dependerá del aforo del establecimiento. En el caso del Beer House el aforo era de 100 personas por lo que la Ley establece que la puerta de entrada podría usarse como salida de emergencia y adicionalmente tener una salida que abra hacia afuera con una medida de un metro de ancho como mínimo.

Adicionalmente, este local contaba con una puerta de servicio que la Ley no estipula que deba operar como acceso de emergencia.

Las primeras indagatorias que se hicieron tuvieron que ver con el número de salidas de emergencia y advirtieron que este fue el motivo por lo que no lograron salir a tiempo, pese a que la noche del 21 de julio el aforo fue menor a lo que se esperaba habitualmente.





El gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo aseguró se revisaría el desempeño de todas las áreas / Foto: OEM





La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, en el artículo 14 y 18 dispone que los establecimientos deberán contar con suficientes guardias de seguridad. Adicionalmente señala que el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, podrá exigir a los propietarios, administradores o encargados de los establecimientos de cualquier giro, la vigilancia necesaria para la seguridad de los concurrentes y vecinos del lugar.

El artículo 15 expone que son obligaciones de los dueños o encargados de los establecimientos en que se expenden bebidas con contenido alcohólico retirar ebrios del establecimiento, para lo cual solicitarán, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza pública.

Al no concluir con la investigación sobre este incendio donde 13 personas fallecieron y cuatro más resultaron lesionadas, la información fluye de manera extraoficial. Se ha señalado que, en la última revisión anual donde se verificaron los dispositivos de seguridad realizada en el 2022 el Beer House cumplía con los dispositivos de seguridad y solo se recomendó que registraran el Programa de Protección Civil ante la Unidad Estatal de Protección Civil, pero nunca se hizo.

No tenían el Programa Interno de Protección Civil que implica la capacitación al personal y esto pudo provocar que no se ayudara a las personas que estaban en el lugar.





Sylvia Ruiz es una de las sobrevivientes del incendio ocurrido en el bar Beer House la madrugada de 22 de julio/ Foto: OEM





“Cuando llegué a mi casa me metí a Internet”, relató la cachanilla Sylvia Ruiz, “escribí ‘incendio en San Luis’ y de repente veo una foto donde están todas las personas muertas y digo ¿por qué se murieron si estaba tan chiquito el lugar…? ¿Cómo es posible que no hayan alcanzado a salir? Veo la foto y veo todos los cuerpos ahí y entonces fue que empecé a recorrer por mi cabeza todo el bar, de todo el rato que estuve ahí, me acuerdo tan bien porque en ese momento recorrí cada una de esas personas y decía ¿quién de esas personas se murió?, la muchachita, la mesera, el muchachito de lentes que estaba en la barra”.





“No sé cómo es que nos salvamos si vino Micha hasta el baño por mí, no entiendo cómo es que no miraron que estaba el fuego… todo está raro, confuso, no sé mi cabeza no me da para entender por qué pasó”, recuerda.





Sylvia Ruiz, Sobreviviente del incendio en Beer House

Esta misma pregunta la hacían quienes conocían el lugar, quienes veían las imágenes, atónitos, los que sabían que para salir sólo era necesario dar unos pasos, sin embargo, bastaron unos segundos para que quienes se refugiaron en los baños perdieran el conocimiento y la vida.