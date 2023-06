Actor de "Cómplices al rescate", sospechoso de la desaparición de joven Jalisco

Las desapariciones en México continúan y ahora es el caso de Ana Victoria Ruiz Palacios, el que ha tomado relevancia debido a que un actor ha sido señalado como sospechoso.

El caso de Ana Victoria captó la atención mediática cuando en un concierto de Danna Paola en Guadalajara, la cantante subió al escenario a una pequeña, que resultó ser la hija de la joven desaparecida desde el 14 de abril de 2022, y fue en ese momento, en que la intérprete hizo un llamado a la gente y a las autoridades para encontrarla.

“Gracias por compartir esto, hay muchas situaciones así su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. Ni una más Guadalajara, basta. Esto es muy fuerte para mí yo como artista como mujer quiero comunicar esto porque creo que es momento de seguir haciendo justicia estamos aquí todas y cada una de las mujeres, créeme que no estás sola, yo espero en Dios y estoy segura que va a hacer su trabajo, te lo prometo” dijo la cantante.

Posteriormente, conforme avanzaron las investigaciones se dio a conocer que Miguel Santana Arellano, conocido artísticamente como Mickey Santana, estrella infantil de telenovelas como “Cómplices al rescate” y “Amigos x siempre”, es el principal sospechoso de su desaparición.

La joven desaparecida habría tomado un vuelo de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México con el objetivo de que su novio, el actor Miguel Santana Arellano, le diera un anillo de compromiso.

Madre de Ana Victoria da detalles del caso

En el programa de "Primera mano", su madre dio una entrevista en la que reveló varios detalles sobre la desaparición de su hija.

Su mamá señala que la familia comenzó a notar un comportamiento extraño por parte de su hija, quien presuntamente les enviaba mensajes de texto con un vocabulario y frases ajenas a ella. “Mensajes muy cortos que estaba ocupada, que ahorita le hablaba”.

A pesar de conocer sobre la relación del exactor con Ana, su madre asevera que era una pareja “como tóxica” y que presuntamente él era muy agresivo e incluso decía: “Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar”.

Por su parte el abogado de la familia informó que “Tenemos identificado al imputado y a la banda de las personas que se dedican a hacer esto que es una banda, aparentemente de trata que opera en Jalisco y tiene un tracto entre dicha entidad, el Estado de México y la Ciudad de México”.

Aunque no existe una acusación formal contra Santana, el joven cerró sus redes sociales, su perfil de OnlyFans y renunció a la obra de teatro Crónicas de Salora.

