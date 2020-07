Se disparan los contagios de Covid-19 en Chetumal

Cancún.- Con una población tres veces menor a la de Cancún, Chetumal cuenta con el mayor número de casos activos de coronavirus Covid-19 en los últimos 14 días.

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado, en Benito Juárez se contabilizan 339 y en Chetumal llegan a 436, o sea un 28.6 por ciento más.

En ese sentido, los “saltos” que se dan en el reporte epidemiológico de contagio por Covid-19, se debe a que se tiene que llevar un proceso que dura hasta tres días, por eso es que algunas veces son 30 y otras 120, justificó la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo en una conferencia de prensa. La titular de salud especificó que son alrededor de 600 millones de pesos los que se han invertido en la reconversión hospitalaria, material, contratación de personal; “toda la gente e infraestructura que tiene que ver con la atención a pacientes con Covid”.

No omitió manifestar las medidas sanitarias como el lavado de manos, el uso de cubrebocas, quedarse en casa y uso del gel antibacterial. Responsabilizó a las personas que se movilizan de manera irresponsable. La velocidad de crecimiento en la zona sur es rápida comparado con la zona norte.

En el caso de la zona norte se tiene a 3 mil 872 casos confirmados hasta hoy, y en la zona sur son mil 365 casos; “el total estatal de casos en estudios es 576, las dos primeras posiciones la ocupan Benito Juárez y Othón P. Blanco, los datos son muy dinámicos”.

Tenemos conceptos epidemiológicos que tienen que dar la totalidad de los datos y es ahí donde parece que hay discordancia en los datos. A simple vista podría decirle que hay una discordancia porque no tenemos la misma forma de hacer el conteo; sin embargo, cuando hacemos las definiciones operacionales, finalmente resulta la sumatoria que se está haciendo”. Explicó que se hacen las depuraciones de datos.

Mencionó que los casos activos en los últimos 14 días son de 1 mil 005 en todo el estado, pero donde Othón P. Blanco ya superó a Benito Juárez, pues el primero tiene 436 mientras el segundo alcanza 339. En la zona norte se tiene en total 530 casos activos y en la zona sur, 475.

Justificó que el 100% de ocupación hospitalaria en Bacalar y Felipe Carrillo Puerto es porque hay pocas camas, puesto que también se atienden pacientes en los hospitales de Chetumal. El resto de los hospitales aún no está saturado.

Zona sur en crisis

Alejandra Aguirre Crespo destacó que la movilidad es un factor importante y en el informe diario se anotan todos los decesos diagnosticados por Covid-19, que está determinado por un Comité hospitalario, el comité estatal y el comité federal, así que lo que se reporta ya está validado, “no podemos meter a los que están ligado, o son o no son Covid-19. Hay otros tipos que tienen patología diferente, como los de VIH, pero en caso de Covid-19 son pacientes que fallecieron por Covid”.

Dijo que cuando se hace la oferta de la compra para las pruebas para “Sars-CoV-2”, no ha llegado a Quintana Roo porque la producción está corriendo, cuando se libere la producción la tendremos, más o menos fueron 70 mil pruebas las solicitadas.

Que se atiende a la zona rural hay coordinación entre Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Se ha colaborado con los medios de comunicación para que se difundan las acciones en lengua maya; hasta ahora hay 179 casos de la zona rural, de los cuales están 67 activos, hay 65 recuperados, 159 de ambulatorio y 20 hospitalizados.

El servicio de Covid-19 es de alta especialidad, es muy sencillo a la población decir “utilicen el oncológico”, atención de gran nivel, cada paciente tiene la capacidad de disponer de manera inmediata, oxígeno, aire medicinal; las carpas que existen en el “Jesús Kumate Rodríguez”, cumplen con todas las medidas para atender a pacientes.

“Lo más importante es la reconvención hospitalaria, tener un espacio seguro a esperar la rehabilitación de un hospital que tiene fallas en la infraestructura. Si hacer un hospital con las carpas, que cumplen con todo el requerimiento que se necesita. La urgencia lo ameritaba y así se había marcado desde finales de febrero cuando se presenta el plan estatal del sistema COVID en Quintana Roo”.

Se ha hecho una reconversión hospitalaria en el Oncológico con 55 camas atendido por el personal militar, en el de Tulum son 50 camas; se cuenta también con el hospital militar, Naval, IMSS, ISSSTE, que han hecho reconversión en el General se tienen 20 camas.

Panorama en Quintana Roo



Hasta las 12 horas del 13 de julio, se han notificado 3754 casos negativos, 477 en estudio, 5360 positivos, 703 defunciones y 2487 personas recuperadas a COVID-19.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/ZNsCPhSXpE — SESA Quintana Roo (@SESA_QROO) July 13, 2020

La titular de SESA reveló que no hay maquillaje de cifras, ni distorsión de información, lo que sucede es el resultado del análisis de varias condiciones que están atrás de las cifras, “de tal manera que el día viernes si reportamos 30 muertes. No se distorsiones la información. La prueba (de Covid-19) se toma y tan solo en análisis en laboratorio dura 24 horas. Empieza la lectura, tenemos que corroborar el resultado con la federación para estar seguros. Los negativos se les da doble lectura, no sale el resultados hasta que salen estos ciclos de seguridad, hacemos 250 pruebas al día; los que nos salen negativos van por segunda vuelta, los que salen positivos pueden ser de dos o tres días antes y hacemos el reporte, cerramos el ciclo de tres días previos, es el motivo por el cual tenemos estos brincos, el comportamiento es diferente de lunes a viernes y el fin de semana se reporta el lunes”.

En Quintana se cuenta con 897 camas reconvertidas en todo el estado, divididas en dos componentes, camas de hospitalización y camas con ventilador. Desde marzo se tuvo la prudencia de generar modelos matemáticos, actoriales y epidemiológicos para la atención de la pandemia, no hay un modelo en todo el mundo que nos diga dónde va a haber el mayor contagio. La curva epidémica está determinada por el comportamiento social de la población, entre otros.

“Cuando como ciudadanía cumplamos con las medidas, pues vamos a tener un descenso y probablemente la meseta, no puedo dar una respuesta con certeza”.

Otra de las respuestas que no pudo contestar Alejandra Aguirre Crespo fue si va a renunciar o la van a remover del cargo, “eso quizá lo pueda contestar el gobernador”.

Informe de seguridad pública

Al tomar la palabra, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra informó que son 13 policías fallecidos, nueve de ellos por Pandemia y los otros cuatro por otras circunstancias.

Agregó los cierres de las avenidas y calles que se han aplicado en Chetumal, donde se reduce la movilidad de hasta un 50%, se continuará en otros municipios. Además de mantener vigilancia en los centros penitenciarios.

Desde hace siete semanas se inició el operativo “Orión” donde se exhibe los rostros de los presuntos culpables, donde se tienen resultados con detenciones.

“En unas horas estaremos presentando en coordinación con SEFIPLAN (Secretaría de Finanzas Y Planeación), un proceso de investigación a través de la unidad de la policía cibernética donde hemos detectado algunos perfiles de Facebook que se dedican a vender licor, particularmente en redes sociales, que es un delito y está prohibido”, destacó.

Que el hecho mayor es en el sur del estado, se presentarán denuncias, hay preocupación por la violencia intrafamiliar pero con la ayuda de varias dependencias se ha logrado asesoría a las personas vulnerables.

Jesús Alberto Capella Ibarra dijo que hay canales importantes de comunicación entre los municipios y puso de ejemplo que “con inteligencia” se detectó la presencia de grupos delictivos que tenían relación con algunas autoridades, pero con la detención entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto se logró inhibir.

“El tema de la pandemia retrasó el proceso institucional, no hemos podido capacitar a los policías, retrasamos dos meses la llegada de las patrullas, el C5 se retrasó otros cinco meses, han pasado circunstancias que afectan el tema que veníamos planteando”, contestó a pregunta sobre el mando único en la zona maya.

Mencionó que la policía de Felipe Carrillo Puerto es una de las peores pagadas, una de las policías más atrasadas en capacitación y lamentó que está dentro de los seis municipios que han dejado de recibir el Fortaseg, es insuficiente lo que se lleva, por eso es que hay retraso.

Es insuficiente el nivel de reto que tuvo el abandono de la policía, no se va a transformar dándole manejo político, sino que se requiere tiempo por las grandes carencias económicas, será complejo.

En cuanto a la restricción de movilidad en el municipio Bacalar y de Tulum, pues se evalúa si hay rebrote y la decisión se tomará el miércoles con los alcaldes respectivos.

“Lo que nos preocupa es el punto álgido en el transporte público. En los supermercados se toman las medidas, pero en los mercados públicos es más difícil atender. Será la Secretaria de Salud la que determine. La situación económica es un tema para el gobernador vamos a avanzar y lo vamos a comunicar”.

El tema de las playas se tiene que definir con la federación, se medirá de aquí al miércoles para ver si funcionó o no, concluyó el jefe policiaco que se tuvo que retirar de la Conferencia por razones de agenda.