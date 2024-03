Cierran Aeropuerto de Mexicali por mal clima y cae parte del techo por el viento

Debido a las condiciones climatológicas que se presentan durante la tarde de este sábado, el Aeropuerto Internacional de Mexicali se vio en la necesidad de cerrar su terminal aérea.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera el Aeropuerto de Mexicali, indicó que los fuertes vientos orillaron a tomar esta decisión, y recomendó a los pasajeros afectados mantenerse en contacto con las aerolíneas y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Decenas de personas quedaron varadas en el Aeropuerto Internacional de Mexicali, luego de que todos los vuelos de entrada y salida fueran cancelados. Los rachas de vientos superaron los 80 km por hora, lo que causó que salieron volando cerca de 800 metros cuadrados de techo del área de documentación de pasajeros, y derivó en el cierre temporal de las instalaciones.





⚠️Estimado pasajero:

Debido a condiciones adversas en clima y presencia de fuertes ráfagas de viento en la zona del #AeropuertoDeMexicali, se ha determinado el cierre de la terminal aérea. Le sugerimos contacto continuo con su aerolínea y seguir recomendaciones de autoridades.





Apenas algunas horas se difundieron en redes sociales videos de la caída de una parte del techo de la terminal aérea debido a los fuertes vientos.

Si bien no se reportaron heridos, los principales afectados por los daños fueron los pasajeros con vuelos programados entre la noche del sábado y el domingo, ya que muchos de ellos no han recibido respuesta ni de las aerolíneas ni de las autoridades del aeropuerto.

Hace unas horas trascendió por redes sociales la caída de una parte del techo de la terminal aérea de Mexicali, debido a los fuertes vientos, que derivó en la necesidad de desalojar el área.



Video: Jazmin Martinez / Cortesía. pic.twitter.com/VEQsZuR69U — La Voz de la Frontera (@lavozfrontera) March 30, 2024

Esperando por una respuesta está Rogelio Rugerio, originario de Puebla, quien desde hace una semana llegó a Mexicali para visitar a sus familiares y se encuentra en el aeropuerto, a la espera de que le den alguna solución a su situación.

"Mi amiga iba a salir a la media noche, a las 11:45 con Aeroméxico, y yo mañana en teoría salía a las 11:50 de Volaris; pero me dicen que no hay vuelos, que ahorita está todo suspendido, y no hay respuesta de las aerolíneas para ver que va a pasar".

Según comentó Rogelio a LA VOZ DE LA FRONTERA, al llegar al aeropuerto no hubo nadie que le diera información sobre la situación de su vuelo, y sólo le indicaron que se comunicara directamente con la aerolínea para buscar una solución.

En la misma situación estaba Laura, que tenía programado un vuelo el día domingo a Los Mochis.

"Nos llegó un mensaje a WhatsApp de la compañía Volaris, de que se había cancelado el vuelo, y ya vinimos a ver, nos dejaron el puro número".

Por su parte, Javier Rodrigo viajó desde Arizona a Mexicali con intención de tomar un vuelo a Guadalajara, pero también se lo cancelaron.

"Aquí iba a pasar la noche, para que no me agarraran las prisas, pero ahorita que llegue no hay vuelo, está cerrado, que porque voló el techo".

Al menos una veintena de personas se encontraron la noche del sábado en la sala de espera del aeropuerto, pendientes de su situación, aunque en las instalaciones no había representantes de ninguna aerolínea o del propio aeropuerto para dar información, solo el personal de seguridad.

Mientras tanto, las autoridades no han emitido información alguna sobre la reapertura del aeropuerto.

Vuelos de atletas serán modificados

Alrededor de 34 atletas bajacalifornianos vieron afectados sus planes tras los hechos ocurridos en el aeropuerto de Mexicali.

El vuelo de los deportistas del estado 29 se iba a realizar este domingo con rumbo a San Luis Potosí, pero tras la revisión del aeropuerto se tomó la decisión de cambiar la salida.

En una entrevista exclusiva con la directora del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE), Laura Marmolejo, comentó que se está trabajando para que los deportistas tomen su vuelo desde el aeropuerto de Tijuana.

“Serán alrededor de 34 deportistas los que tendrán que salir de Tijuana, ya estamos trabajando en eso porque todos los de los demás municipios iban a salir juntos de Mexicali, pero el tema del aeropuerto no se solucionará para mañana”, compartió la directora del INDE.

Los gastos del traslado a Tijuana y los vuelos correrán por cuenta del INDE.

Además, Marmolejo comentó también están trabajando con protección civil para que los atletas que participaron en el macro regional de fútbol en Tijuana no tengan problema para regresar a su destino, pues las lluvias seguirán azotando a prácticamente todo el estado.

Nota publicada en La Voz de la Frontera