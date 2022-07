Te voy a matar: amenazan a mujer en Coahuila como a Luz Raquel

Una joven denunció que la noche del domingo 24 de julio, la fachada de su vivienda fue vandalizada con amenazas de muerte, después de haber denunciado públicamente hace días haber sido víctima de una agresión con una botella con combustible al exterior de su domicilio en Ramos Arizpe.

Imágenes de la casa vandalizada con la frase "te voy a matar perra" están circulando en redes sociales, recordando el caso Luz Raquel en Jalisco.

Así fue el mensaje que escribieron en la fachada de su casa. Foto: Facebook | Alex Martínez

La víctima, Ángeles Arenas, quien es originaria de Veracruz, y vive en Ramos Arizpe desde hace tres años, afirmó sentirse aterrada por la situación que está viviendo actualmente, ya que las autoridades dejaron en libertad al sujeto que señala como su agresor sin informarle sobre esto, ni brindarle algún tipo de protección.

“El día sábado lo dejan libre, nada más estuvo 48 horas detenido. Las autoridades quedaron de que si llegaba a salir libre me iban a dar una orden de protección, me iban a avisar para que yo tomara mis precauciones, y me enteré de que ya está libre por los propios vecinos. No he dormido nada, no he descansado”.

Alex Martínez, regidor de Ramos Arizpe, indicó que además de las amenazas escritas en la vivienda, el agresor arrojó una bomba molotov directo a la ventana.

Exigen justicia y protección

La mujer ha declarado que no se está haciendo justicia en este caso, ya que las autoridades le indicaron que aún no existen elementos suficientes para considerar un intento de feminicidio, pues no existía una relación entre ella y el sujeto, ni tampoco intento de homicidio, ya que la botella y el fuego no la alcanzaron.

Usuarios en redes sociales han expresado su molestia y piden a las autoridades que actúen de inmediato, antes de que sea demasiado tarde.

La situación ha sida comparada con el feminicidio de Luz Raquel, que recibió amenazas similares a las de Ángeles antes de ser quemada viva en un parque de Zapopan, Jalisco.

