Fallece el padre del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Suárez

Rafael Moreno Valle Suárez, padre del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, falleció la madrugada de este martes 10 de agosto, informaron familiares y amigos cercanos.

En redes sociales, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas confirmó el fallecimiento, por lo que envió condolencias a su familia, esposa, hija y nieto.

➡️ Detienen a director de empresa dueña del helicóptero desplomado de exgobernadores de Puebla

“Con profunda pena me entero del fallecimiento de Rafael Moreno Valle Suárez, padre de nuestro querido amigo Rafa Moreno Valle. Hoy parte un gran ser humano. Envío un abrazo a toda la familia, de manera especial a su esposa Gaby, a su hija y a su nieto. Descanse en paz”, publicó la lideresa panista.

Foto: Twitter @GenovevaHuerta

¿QUIÉN FUE RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ?

Moreno Valle Suárez fue presidente del Consejo de Administración de Financiamiento Progresemos S.A. de C.V. y presidente del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Además, fue cofundador del banco de inversión especializado en compraventa de empresas Elek, Moreno Valle y Asociados.

Formó parte del grupo de accionistas ancla que fundó la compañía hotelera City Express. En 2004 creó el Grupo Petroquímico Beta, al año siguiente fundó Financiamiento Progresemos y en 2011 financió proyectos en el área de salud, adicciones y aprovechamiento del agua con la Fundación Río Arronte.

Nació el 16 de marzo de 1943 en Ciudad de México donde vivió hasta su muerte. Estudió en la Escuela Nacional de Comercio y Administración de la UNAM y maestría en Administración de Empresas en Columbia University, Nueva York.

Justicia Procesan a jefe de mantenimiento del helicóptero donde murieron Martha Erika y Moreno Valle

Al concluir la maestría, Moreno Valle Suárez se incorporó a la División Internacional del First National City Bank of New York, convirtiéndose en el primer mexicano en ser director general en aquel país. Posteriormente, fue director general para Bélgica y Luxemburgo y finalmente director general para Italia.

También fue director Corporativo del Grupo Industrial Minera México y miembro del patronato de diversas instituciones filantrópicas, educativas y comunitarias.

Tras la muerte de su hijo en diciembre de 2018, el senador Rafael Moreno Valle Rosas y de su nuera, Martha Erika Alonso Hidalgo, Rafael Moreno Valle Suárez se retiró de la vida pública.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias