No hay denuncias por desaparición de manifestantes en Jalisco: Alfaro

Respecto a la presunta desaparición de personas detenidas por las protestas ante la muerte de Giovanni López, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que están investigado, sin embargo, destacó que hasta ahora en la Fiscalía del Estado "no hay ni una sola denuncia formal" sobre esto.

A través de un video publicado en YouTube, Enrique Alfaro dijo que están concentrados en poder garantizar que no haya ningún joven desaparecido, por lo que verificarán en sus domicilios.

"(...) quiero decirles que la prioridad número uno, en este momento, y en la que estamos concentrados todos, es en poder garantizar que no haya ni un sólo joven que esté desaparecido. Ha estado circulando información en donde se establecen nombres de jóvenes que presuntamente no aparecen, estamos checando uno por uno sus domicilios, vamos a agotar esa lista, aunque tengo que decirlo, hasta ahora en la Fiscalía de Estado no hay ni una sola denuncia formal por desaparición, pero no vamos a quedarnos atorados ahí", señaló el gobernador de Jalisco.

"Cada nombre que aparezca en las redes sociales va a hacer objeto de una revisión para dar garantías absolutas de que no hay ni un sólo joven que esté desaparecido en nuestro estado por las protestas en Jalisco".

"Un hecho que avergüenza"

Enrique Alfaro también se disculpó a nombre del gobierno del estado por la agresión contra jóvenes por parte de policías durante las protestas que se realizaron ayer frente a Casa Jalisco y la Fiscalía.

"Es un hecho que avergüenza y me apena muchísimo como ciudadano de Jalisco y como gobernador, a ellos, a sus familiares y al pueblo del estado les ofrezco una disculpa sentida y sincera".

República Fiscalía de Jalisco no acató órdenes y cometió actos brutales en protesta: Alfaro

Además, el mandatario estatal aseguró que el estado "está siendo objeto de una embestida brutal para desestabilizar a su gobierno y también a Jalisco".

"El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos del día de ayer responden a una línea de investigación sumamente preocupante, la posibilidad de que el mando policíaco, el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación actuaron de esa manera, pudieron hacerlo por instrucciones surgidas de otra fuente".

Indicó que ante las protestas el día de ayer por el caso de Giovanni López en Casa Jalisco, afuera de Palacio de Gobierno y en el cruce de Juárez y Federalismo, la instrucción siempre fue "no usar la violencia", mantener una actitud de contención pacífica, sin embargo, dijo que esta instrucción fue desobedecer y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a los jóvenes.

Sostuvo que los policías y elementos que estuvieron involucrados en los hechos violentos en las protestas están detenidos y van a realizar una investigación a fondo para entender lo que sucedió.

Retiran cargos a detenidos

Asimismo, informó que tomó la decisión de retirar los cargos contra los jóvenes que fueron detenidos el jueves por las protestas ante la muerte de Giovanni.

"He decidido retirar los cargos para que puedan quedar en libertad de inmediato los jóvenes que fueron detenidos el jueves, lo hago porque es un momento en el que la serenidad tiene que imperar".

El mandatario estatal dijo que respecto al caso de Giovanni López, "se ha demostrado que el gobierno de Jalisco va en serio. Ya están detenidos los policías que son los presuntamente culpables de su homicidio y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, he respondido a mi compromiso y he cumplido con mi palabra, ese asunto está en proceso y no vamos a fallarle al pueblo".

Sociedad ONU-DH condena muerte de Giovanni, pide investigación imparcial

Activistas denunciaron este sábado la desaparición de algunos manifestantes detenidos en los últimos dos días en el estado de Jalisco durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte del joven Giovanni López cuando se encontraba bajo custodia policial.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, organización defensora de los derechos humanos en el estado de Jalisco, exigió a través de redes "información oficial sobre las personas detenidas".

"Se desconoce cuántas personas siguen en calidad de detenidas al igual que se desconoce su ubicación", expresó.

Según un nuevo colectivo denominado Detenidos Por Giovanni, se desconoce el paradero de al menos 38 manifestantes.

Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) denunció que "se realizaron detenciones fuera de todo protocolo".

Las manifestaciones de los últimos dos días en Guadalajara en contra de los abusos policiales han derivado en fuertes altercados entre grupos que quemaron patrullas y policías que disolvieron las protestas con golpes y detenciones