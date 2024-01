Plateros de Taxco enfrentan bajas ventas ante ola de violencia

TAXCO. Las amenazas del crimen organizado apagaron el clásico sonido de los vocho taxis que hasta hace una semana subían y bajaban a través de las empinadas calles de este Pueblo Mágico.

Sin transporte público, disminuye la afluencia de visitantes y, en consecuencia, las ventas de los comerciantes que cada sábado se instalan en las principales calles del municipio.

“Ha bajado después de que el transporte no está funcionando como tal, eso es lo que nos ha afectado. Cumplimos una semana sin transporte, el domingo laboraron pocos y a partir del lunes pues ya nadie. Las ventas son mucho menos, bajó 50 por ciento”, cuenta Anayeli, comerciante de plata de esta ciudad colonial.

La noche del sábado anterior un conductor de una Urvan de transporte público fue asesinado y una pasajera resultó herida. El chofer de una ruta local, transitaba por el centro del municipio, a unos pasos del Ayuntamiento, cuando hombres armados lo interceptaron y lo atacaron.

Tras el ataque los operadores y dueños de las unidades de transporte decidieron dejar de prestar el servicio y el lunes, las clases en escuelas del nivel básico fueron suspendidas.

Semanas antes, a finales de diciembre, un comando secuestró a 12 trabajadores del Relleno Sanitario del municipio guerrerense. Hasta el momento solo cuatro han sido localizados.

Casi nadie quiere hablar de la situación que se vive en el lugar y quienes da su versión, como Anayeli, lo hacen con reserva La mujer contó que debido a la violencia y amenazas del crimen sus ventas disminuyeron. Antes vendía 10 artículos de plata o más al día, pero ahora, “si bien nos va”, son sólo cinco.

Cuenta que durante los últimos días tres grupos de turistas cancelaron su visita a la zona. Este fin de semana la ocupación hotelera es de 15.4 por ciento, de acuerdo con cifras de la Dirección de Estadísticas de la Secretaría de Turismo del estado de Guerrero.

Ayer, el tianguis de la plata se instaló, como cada sábado, a un costado de la avenida de los Plateros. Juan Carlos, uno de los comerciantes del lugar dice que la gente no quiere hablar de la situación, pero no por miedo, sino porque hacerlo afecta al turismo: “Preferimos no hablar, más que por miedo, porque nos afecta en la llegada de turistas”.

Prefiere destacar que durante los últimos días es notoria la presencia de agentes de la Guardia Nacional y de la policía, principalmente municipal. Juan Carlos asegura que a pesar de la información que se ha manejado no se han denunciado saltos o robos.

“Por ahora se ve la Guardia Nacional, la policía. Esta semana que dejó de funcionar el transporte aquí en Taxco nos afectó porque llega menos gente y, por consecuencia, menos ventas. No se ha escuchado que haya más decesos de personas, creo que antes había más”, agrega Juan Carlos.

La autopista de cuota para llegar a este pueblo platero Taxco luce despejada. En la entrada del lugar, dos unidades de policías estatales, una de la Guardia Nacional y otra del Ejército Mexicano se encargan de la vigilancia. En el centro del municipio algunas patrullas hacen sus rondines.

A pesar de la vigilancia, el paro de transportistas continúa y los comerciantes deben cerrar más temprano sus locales porque muchos de quienes trabajan en la zona centro viven en colonias lejanas.

“Cerramos más temprano porque mucha gente viene de lejos, entonces pues más que nada por eso, porque no tienen manera de cómo regresar a sus casas”, señala otro comerciante de plata de la zona quien prefiere omitir su nombre.

En las calles del centro, camionetas con el logotipo del DIF municipal ofrecen servicio gratuito en algunas rutas.

En lugares como el mercado municipal la actividad continúa. En esta zona se aprecia la mayor cantidad de personas, particularmente vecinos que intentan seguir con sus labores cotidianas.

Yenori Rojas, originaria de Costa Rica, es una de las pocas turistas que llegaron al Pueblo Mágico este sábado. “Queremos conocer la parte de la platería, subir al mirador donde está el Cristo, la iglesia también se ve espectacular, y un poquito de la gastronomía de la zona. Sobre Taxco no hemos escuchado nada hasta el momento de que es peligroso, venimos a disfrutar”. Eso sí, dice que al llegar a México les hicieron la recomendación de extremar precauciones.

“Nos han dicho que tengamos demasiado cuidado y lo hemos tenido; hemos transitado solamente de día, en la noche no hemos salido por lo mismo y más porque traemos dos niños”, cuenta la costarricense.

El viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que prohibió a los empleados de ese país viajar a Taxco.

La Embajada de ese país en México emitió una advertencia de viaje Nivel 4, y pidió a sus ciudadanos y empleados de gobierno no viajar al pueblo mágico.

“Esto tiene que terminarse a base de obras buenas, el mal se vence sólo con el bien”, comenta el párroco de la Iglesia de Santa Prisca, Tomás Martínez Rivera.