Padres de familia protestan en escuelas de Zacatecas ante la falta de docentes

La falta de asignación de docentes en escuelas primarias y jardines de niños del estado sigue agravándose, ya que obliga a la movilización de madres y padres de familia quienes toman los planteles escolares exigiendo profesores frente a grupo, ante la falta de respuesta de autoridades de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ); la mañana de este miércoles tres escuelas, una en la capital zacatecana y dos en municipios fueron tomadas.

La falta de asignación de maestras o profesores que atiendan a grupos ha sido una constante en varias escuelas desde que inició el presente ciclo escolar.

Autoridades no dan soluciones

Un grupo de madres y padres de familia, tomaron la Primaria Salvador Varela, ubicada en la colonia Tres Cruces. Son cerca de 30 niñas y niños del grupo de 5to "D", quienes durante un mes no han contado con la figura docente.

"Los cuida la subdirectora, la nutrióloga, el técnico, el intendente, quién tenga la oportunidad en el momento y estamos exigiendo un profesor".

Al dar inicio al presente escolar, el grupo de madres y padres de familia solicitaron un docente, sin embargo, las autoridades de la SEZ, no han hecho nada para brindar una solución, aunque conocen de esta situación desde que comenzaron las clases.

"La dirección hizo lo propio, pero la Secretaría está en sus laureles, no nos mandan profesor", aseguraron los manifestantes.

Aunque el supervisor ha estado en contacto con los manifestantes, siguen a la espera de que el jefe de región les genere una alternativa, de lo contrario la toma de las instalaciones continuará, incluso para el turno vespertino.

Consideraron, que no existe un argumento válido o concreto que justifique la falta de maestros, lo cual es indispensable para el desarrollo académico de sus hijas e hijos, puntualizaron los manifestantes.

"Ya estamos cansados, queremos maestro y lo queremos de planta, no queremos un maestro por contrato, lo queremos ya".

No se han cumplido promesas

El jardín de niños Fernando Calderón de la comunidad de San José de la Era, perteneciente al municipio de Vetagrande también fue tomado por las madres y padres de familia ante la falta de cuatro docentes.

Exigen la asignación de docentes para Educación Física; Música y atiendan a los alumnos de segundo y tercero.

Los manifestantes aseguran que funcionarios de la SEZ se comprometieron a asignar docentes el pasado 15 de septiembre, lo que no se ha cumplido hasta ahora. También se presentó la propuesta de que las dos maestras que imparten clases actualmente en el jardín de niños, atendieran a los grupos que no tienen docentes, lo cual no fue aceptado por las madres y padres de familia, pues consideran que serían muchos alumnos para ellas.

Aseguran que la toma del plantel continuará hasta que les asignen docentes.

Por otra parte, la escuela primaria 20 de Noviembre ubicada en el municipio de Pánuco, también fue tomada por madres y padres de familia, quienes exigen profesor para atender el grupo de tercer grado, señalan que la protesta seguirá hasta la asignación de algún docente.

