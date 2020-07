Deliberativo

Segundo informe: necesario abatir el rezago legislativo

Toda democracia conlleva la obligación de los gobernantes de rendir cuentas de su mandato, esta revisión que cada año nos invita a hacer una pausa y detenernos a replantear nuestros objetivos de que hemos hecho y que nos falta por hacer en beneficio de las y los ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros.

Las y los Diputados de Morena, representamos la segunda fuerza de esta Quincuagésima Novena Legislatura y desde el día uno de nuestro encargo, hemos estado atentos al uso correcto y transparente de los recursos públicos, así como a todas las propuestas que se han aprobado en beneficio de la sociedad.

En diversas ocasiones hemos externado nuestro voto no favorable a temas que nos parecen un detrimento y retroceso; siempre argumentando porque el NO de nuestro voto; debemos alzar la voz y no quedarnos callados ante injusticias, debemos seguir avanzando en temas que son de interés social y hacer a un lado nuestras convicciones partidarias.

Los Diputados de MORENA, hemos presentado a la fecha 39 iniciativas de ley, así como 33 Iniciativas de Acuerdo; de las cuales sólo han sido aprobadas 13 de estas, lo que equivale a solo el 6%. Consideramos que como legisladores debemos tenemos el firme compromiso de legislar todas las propuestas que se presentan, independientemente del grupo político del que vengan, si es en beneficio de la sociedad. Asimismo, debemos evitar el rezago legislativo que limita nuestra obligación de cumplir con nuestro encargo de manera responsable, comprometida, solidaria y en beneficio de todos los habitantes del Estado de Querétaro.

Es importante resaltar que aún tenemos muchas iniciativas pendientes por dictaminar, que no han sido actualizadas ni atendidas, debemos hacer frente a los retos legislativos de interés social, como son la perspectiva de género, diversidad, la no discriminación, medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, proteger los derechos de los grupos vulnerables.

Hemos tenido un camino difícil de recorrer; sin embargo, confiamos plenamente en la actual presidenta de la Mesa Directiva, que permitirá que se cumpla con el proceso legislativo de las iniciativas presentadas por los Diputados de Morena, que siguen pendientes análisis y discusión en el seno de las comisiones competentes. Estoy segura de que esta Presidencia abatirá ese rezago legislativo que se tiene actualmente y que en su mayoría son temas de la fracción legislativa de MORENA.

La contingencia de salud que estamos viviendo en el mundo, nos ha permitido tener momentos de gran reflexión, siendo un llamado para mejorar y atender los temas pendientes. Estoy convencida que en conjunto lograremos nuestro objetivo de trabajar en mejoras a nuestros marcos jurídicos vigentes, que coadyuven en brindar acciones reales en beneficio de nuestra gente.