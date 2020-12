Desde la Izquierda | La vacuna como herramienta electoral

El salvajismo con el que se pretende limitar la libertad de expresión en México por parte de Andrés Manuel López Obrador no tiene parangones, dice no ser iguales pero no le pide nada a los regímenes de Díaz Ordaz o Luis Echeverría, en la que no solo no son iguales sino que han superado con mucho la perversión de un gobierno que pregona la violencia verbal y amenaza con llevarla a la realidad.

Frente a las editoriales y parodias sobre la 4T la reacción inmediata ha sido el enojo, la frustración; acallar la verdad se ha convertido en una primicia cuando se exhibe el desastre de gobierno que tenemos, de la inoperancia, la corrupción rampante de amigos y familiares, la inatención de la pandemia que ha generado miles de muertos y los problemas que se agolpan y que vienen por tumultos hacia fin e inicio de año.

A las mañaneras todos la conocen ya como el escenario perfecto donde el Presidente destila toda su estrategia electoral cargada de emociones negativas con las cuales contagia a sus hordas para que actúen en consecuencia. Esta semana no fue la excepción y a través de uno de sus patiños pagados como preguntadores oficiales, enfiló baterías hacia el comunicador Brozo.

Uno de ellos se hizo pasar por vocero de todos los migrantes que están en la Unión Americana, afirmando que absolutamente todos están listos para tomar un rifle y venirse a dar la vida por un Presidente más del montón, que no ha hecho otra cosa que quitarles el mérito de su trabajo, esfuerzo y sacrificio, para decir que su dinero es producto del gobierno y llega a México gracias a él.

Y no conformes con semejante fanfarronería pusieron al patiño a soltar una amenaza de muerte sobre el comunicador, aduciendo con el leguaje cifrado, encriptado y tramposo de la 4T, que en otra época ya hubiera amanecido con moscas en la boca, exhibiendo con ello los profundos sentimientos de un Presidente envilecido.

Se sintieron ofendidos porque un payaso fue capaz de desnudar y prevenir lo que días después era una realidad, el manejo de la vacuna contra el Covid como herramienta electoral. El circo sobre el cual montarán la vida de millones de mexicanos se va armando bajo la ruta de las elecciones, como un último recurso de salvación para mantener una mayoría en el Congreso.

La vacuna no la manejará la politiquería, ante el pedido de los gobernadores para facilitar su llegada a todos, sentenció quien hoy se asume literalmente como único dador de vida o muerte, y que solo él la repartirá por su auto llamada honestidad; su Santidad López Obrador me recuerda aquellos viejos políticos de los ochentas, que frente a la desgracia del terremoto, se ponían en poses de ayuda solo para la foto, aún y cuando solo estorbaban. La simulación tiene fecha de caducidad y esta llega cuando el pueblo se da cuenta de la mezquindad de su gobernante.

