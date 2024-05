Expediente Q | Trabajadores

Los líderes sindicales de los trabajadores en nuestro país y en el estado tomaron la determinación junto con el gobierno de darle sepultura al tradicional y arcaico desfile con motivo del Día del Trabajo.

En la capital del país, en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con líderes sindicalistas. Presumió sus logros en materia laboral; aseguró que cumplió con darles mejores condiciones de vida a la clase trabajadora.

Como orador y con toda la autoridad moral el líder minero Napoleón Gómez Urrutia agradeció y recordó los 15 decretos a favor de los trabajadores aprobados por legisladores en lo que va de este sexenio.

En Querétaro el gobernador Mauricio Kuri, hizo algo similar y se reunió con los dirigentes obreros en el estado, donde también se destacó el entendimiento entre los sindicatos, el gobierno y los empresarios al asegurar que no están en lugares diferentes de la mesa, los tres están sentados en el mismo lugar del escritorio, los tres, buscan lo mismo: que le vaya bien a Querétaro. Justo así lo destacó el gobernador del estado Mauricio Kuri.

Por eso llama la atención que candidatos de Morena, hayan convocado a una concentración arcaica con supuestos trabajadores donde participaron los candidatos de Morena al Senado, Beatriz Robles, Santiago Nieto Castillo y Arturo Maximiliano entre otros.

Resulta que el dirigente de la CATEM en Querétaro, Erik Osornio, asegura que el “desfile” lo ve más como un tema político y es que la petición de la reducción de la jornada laboral es un tema del Congreso de la Unión, y la CATEM afín a la 4T está en contra de la reducción de la jornada laboral, porque lo que buscan son mejores salarios, prestaciones y mejorar la productividad; Erik Osornio Medina, también llamó a generar un acuerdo por la paz laboral que permita blindar a la entidad, donde participen cámaras empresariales, sindicatos y gobierno.

¿Entonces los candidatos de Morena en Querétaro, se oponen a los que digan en Palacio Nacional? En el caso de Querétaro es entendible pero también ir en contra de lo que determine el sindicato favorito de la 4T suena raro.

DE REBOTE

Muy activo el ex gobernador Pancho Domínguez en las campañas de los candidatos panistas, les suma en las calles; siempre y cuando no le saquen el tema de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN al que no puede ver ni en pintura, al menos a Ricardo Anaya ya lo aprueba y lo ve como buen legislador y no como buen candidato en el 2027. Así se lo dijo en entrevista al periodista y amigo Andrés Estévez.