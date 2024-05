Rompe el Silencio

Mi nombre es Raquel Torres del Hoyo, soy originaria de Linares NL y soy escritora por vocación. Al momento cuento con cuatro libros publicados, el cuento infantil Quetzel, la guardiana del bosque y los libros Abuela Sabiduría, Colibrí; Mujer Serpiente y De magia, llanto y espanto.

Soy escritora independiente, tarea que no ha sido nada fácil, pero, aun así, a inicios de este año publiqué la segunda edición de Quetzel, la guardiana del bosque, un libro que busca motivar a los niños para que confíen en la voz de su corazón y escuchen su intuición.

Fue precisamente buscando darle un segundo aire a este libro que surgió la idea de ofrecerme para ir a primarias a hacer el cuentacuentos de este, y la verdad es que, sin saberlo, era así como daba inicio este proyecto.

LO BUENO

Siendo completamente honesta, les comparto que ha sido una grata sorpresa ver la aceptación que ha tenido, pues a los niños les ha gustado mucho; sin duda, cada presentación de algún modo ha tenido su magia.

Además, ha sido muy placentero encontrarme con docentes que sienten una empatía genuina por este proyecto y me apoyan desinteresadamente; así como encontrarme con escuelas que me han dejado impresionada al ver todo el apoyo que les dan a los niños para que lean, así como la motivación que siembran en ellos con ferias del libro y festivales, y no solo en las letras sino en muchas artes.

LO NO TAN BUENO

Por supuesto que no todo ha sido color de rosa, andando en este proyecto he vivido situaciones nada agradables, como que me pidieron un libro para ayudarme y hacerme promoción en muchas escuelas y una vez que lo di no volví a saber del asunto; o quien me “compro” un libro y dijo que después me haría la transferencia y nunca lo hizo; o la escuela en la que no me permitieron vender mis libros cuando desde un inicio avisé que esa era una de mis condiciones. La verdad ha sido triste toparme con docentes que no les ha importado mi proyecto ni motivar a los niños con la lectura y solo buscaban cumplir su programa.

LO MEJOR

Sin embargo, no es lo bueno ni lo no tan bueno lo que me anima a continuar… ¡son los niños! Pues sin duda alguna lo mejor de este proyecto y de andar peregrinando de aquí para allá han sido y serán ellos; ver sus caritas de asombro, sus sonrisas, recibir sus felicitaciones, sus dibujos, sus palabras de ánimo, sus abrazos etc. han hecho que cada segundo invertido en esto haya valido totalmente la pena. Ellos siempre me dejan el corazón llenito y me siento muy agradecida y honrada de poder hacer esta labor.

Así que, planeo seguir yendo a primarias públicas y privadas a hacer el cuentacuentos del libro, enseñando e invitando a los niños a comunicarse con la voz del corazón, mostrando la importancia de la amistad y resaltando el cuidar en quien confiamos, haciendo énfasis también en asumir las consecuencias de nuestros actos, pues todo lo que damos se nos regresa.

Obviamente no cobro nada por hacerlo, solo pido me den oportunidad de vender mi libro a quien esté interesado, y solo en caso de que la escuela me quede muy lejos, si pido apoyo con el traslado.

Andar en escuelas y eventos culturales me ha abierto las puertas para también dar charlas a estudiantes de secundaria, preparatoria, a padres de familia y a mujeres, así que ahora me ofrezco para ir a dar charlas de motivación por las letras.

Confío que Proyecto Quetzel vuele muy alto.