Rompe el Silencio

Por Graciela Escamilla*





La maternidad se vive y se desenvuleve diferente a cada madre, cada situación y vivencias .

Alguna vez te has preguntado "no soy suficiente para mi hijo", ¿Cuántas de nosotros no hemos tenido pensamientos de este tipo al afrontar una maternidad atípica ?

Cuando tenemos hijos neurodiversos y por qué es tan importante ser conscientes de nuestras creencias limitantes, la maternidad o la paternidad en la crianza neurodiversa puede sentirse con miedo a algo " diferente" de lo planeado o incluso ese pensamiento de "nos tocó un hijo así" pero déjame decirte que como una madre neurodiversa, sí, todo cambia.

En mi testimonio, tuve que dejar mi profesión, dedicarme 24/7 a su desarrollo y avances desde el diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista) y no es fácil lidiar con un sin fin de emociones porque no todos estamos en las mismas circunstancias , por ejemplo: el vivir una separación, un divorcio, ser padres solteros o incluso en pareja y no tener para consultas, terapias hablando en lo económico.

Nos lleva a un mundo donde decimos ¡chin!, y ahora... ¿Cómo le hago? Les comparto un poco de mi vivencia, como madre soltera es un camino largo dónde tu pensamiento debe ser firme, dónde debes ser la fortaleza de tu hijo y de ti, sobrellevar la situación de todo lo que te rodea con calma, y sí, está bien sentirse a veces que "tiras la toalla" pero les diré que he aprendido mucho de mi hijo, siempre digo que es mi guía turístico al ver todas esas interpretaciones, llamémosles "retos y logros de la vida" y aterrizarlas emocionalmente para entender que jamás estarás haciendo mal a la crianza de tu hijo, al contrario tanto tú como él crecen juntos, sentirse plenos.

Es un trayecto difícil pero nunca imposible, no todas las circunstancias son iguales hablando como madres, padres y cuidadores primarios, nuestro mundo neurodiverso se maneja de manera que todos los 365 días del año es una constante lucha, enfrentamos retos económicos, sociales, educativos y dentro del sector salud y no se diga la parte de la importancia de la INCLUSIÓN, de no más discriminación, abusos, maltratos, bullying, esto es una gama emocional grande, tratamos con una sociedad dónde aún falta cultura de respeto, comprensión, empatía, amor que podrá leerse difícil pero nunca quitar el dedo del renglón para lograrlo y es por eso que me dirijo a ti:

Mamá o papá neurodiverso jamás pienses que es "tu cruz o tu desafío", porque por muy difícil que parezca, un hijo neurodiverso es el verdadero amor puro, es el que te demuestra los verdaderos valores ,lo que en verdad es el mundo neurodiverso que lo rodea, el hacer conexión, fomentar el vínculo con tu hijo para un desarrollo sano es lo primordial.

Tu hijo tiene derecho a decidir, vivir, a lograr una independencia y para lograrlo recuerda que tu plenitud es primero, aprecia cada momento y a darte cuenta de sus logros sean grandes o pequeños, es lo más maravilloso en su crecimiento y recuerda que tu hijo no debe adaptarse a este mundo sino el mundo debe adaptarse a él.

Respira y piensa que ese miedo se va, ve soltando, lo haces bien y por último date tiempo para ti, reemplazar creencias negativas por positivas para un crecimiento personal, la comunidad te abraza, no están solos, vamos a seguir luchando juntos, motivandonos juntos para lograr un QUERÉTARO INCLUYENTE y por un CENTRO ESPECIALIZADO EN AUTISMO.





*Secretaria del Colectivo de Familias Unidas por el Autismo Querétaro