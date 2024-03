Rompe el silencio | Redflags en los anexos

Por: Psicólogo Antonio Luna Reyes



Hemos insistido mucho en que existen los espacios donde la integridad y beneficio del usuario son el motivo de su existencia, por lógica dual existen los espacios que no cumplen con su función y terminamos pagando justos por pecadores. Entonces tomar algunos puntos en consideración nos evitará algunas malas experiencias o algunas experiencias trágicas.

Cosas como contar con el aviso de funcionamiento, contar con un responsable legal y todos los lineamientos que legalmente se exigen es el inicio de la seriedad de la institución, pero que igual no garantiza su función, por lo que debemos considerar más información.

Referencias, preguntando se llega a Roma. Tenemos las redes sociales y Google Maps, espacios donde la gente opina y nos da una referencia sobre cómo funciona el lugar, y claro, de manera personal también se puede dar. Si los comentarios se encuentran bloqueados, sería un indicativo para cuestionar a la institución.

El tratamiento sería otro punto que gracias al avance científico en cuestión de adicciones, tenemos más formas de atender al usuario y contemplamos la presencia de dos o más enfermedades para tratarlo, lo que en términos médicos conocemos como comorbilidad. Algunos pacientes van a necesitar medicamentos como algún antidepresivo, otros tendrían que llevar alguna terapia conductiva y otros tendrán que ser canalizados a otro tipo de tratamiento dependiendo de su consumo o las consecuencias del mismo.

Si la institución no cuenta o limita el acceso a otros tratamientos con sustento científico, es otro punto a restar, sobre todo si hay un medicamento con prescripción médica que no debe interrumpirse o se acaba de dar diagnóstico. Recuerda que no deben utilizar procedimientos que atenten la dignidad, integridad física y salud mental del usuario. Un ejemplo sería utilizar la terapia Reiki con el usuario, poner las manos sobre él no ayudará en su adicción.

Asimismo, te deben informar sobre el costo y duración del tratamiento; evalúa el precio del tratamiento contra las instalaciones y materiales. El flujo de dinero se tiene que reflejar en sus instalaciones, en la limpieza, en la vida útil del material que usen por alguna actividad, en el servicio de comida, en la inversión de personal profesional y otras cosas que te indiquen que tu dinero se aplicará en tu beneficio.

Trabajar la reinserción es muy importante que la institución te demuestre que lleva a cabo actividades para facilitar la reinserción de los usuarios y la posibilidad de trabajar con la familia, ya que sabemos que es un elemento clave en la reinserción y reducción de reincidencias. Si existe la posibilidad de trabajar en habilidades que puedan capitalizar después, habla mejor de la institución. Hay instituciones que ayudan a terminar grados académicos y otras que, de acuerdo con el consumo o la sustancia, permiten la modalidad ambulatoria.

Existen lugares que permiten la actualización en los tratamientos por llevar una línea de investigación como Centros de Integración Juvenil, lo que permite tener estrategias bajo un rigor científico contemporáneo, siendo evidencia de que la inversión fluye. Los costos de atención son accesibles y gracias a un estudio socioeconómico, el dinero no es limitante para dar el servicio.

No todo lo que brilla es oro, por lo que debemos ser muy exigentes como usuarios ante las muchas instituciones que presentan irregularidades, las cuales se pueden reportar en la línea telefónica 442 212 0236 del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) o directamente en sus instalaciones ubicadas en C. Independencia 97, La Santa Cruz, La Cruz, 76020 Santiago de Querétaro, Qro.

Tú eres parte esencial para poder limitar los espacios que solo se preocupan por enriquecer los bolsillos de quien los maneja y no enriquecer la calidad de vida del usuario.