Voluntariado Centros de Integración Juvenil Querétaro

Por: Sergio Ariel Sánchez Estébanez

El CIJ nos brinda a la población en general el espacio para contribuir al cambio social por medio de intervenciones preventivas y de promoción de la salud en la sociedad.

El voluntariado me ha permitido sentirme como un miembro activo y productivo de la comunidad. El voluntariado de manera personal en mi proceso de recuperación por adicción a las drogas me ha permitido experimentar un sentimiento de gratitud hacia las personas que han estado en mi vida y que han creído en mí, así como tener la fortuna de que en la actualidad tenga también una formación profesional como consejero educador en prevención de conductas antisociales y poder expresar mi agradecimiento por medio de mi experiencia y conocimientos en el campo de la prevención de adicciones. Ya que hoy la base de mi vida no es centrarme en todas las cosas que se han perdido, sino que por medio del voluntariado ha aumentado mi sentido personal de gratitud por lo que tengo y cómo he cambiado hasta ahora. El voluntariado también ha aumentado mi autoestima porque prestar servicio es un acto estimable que está completamente centrado en los demás y motivado por la voluntad de realizar un cambio, el poder estar impartiendo talleres en escuelas ante grupos de adolescentes y tener algo que decir respecto a este tema me permite llevar mi práctica profesional y personal al servicio de los demás.

Otro beneficio del voluntariado y por lo cual me siento agradecido es que CIJ me haya brindado acceso a oportunidades únicas que de otro modo no habrían tenido, como poder impactar por medio de talleres los factores de riesgo y protección ante las drogas a cientos de jóvenes y padres de familia para que puedan a tener acceso a nueva información y estén preparados para tomar decisiones. Estas experiencias me han ayudado a conocer las necesidades y las formas nuevas de pensar y comportarse de los jóvenes para poder tener un mejor conocimiento y también en mi práctica profesional en la atención de adicciones.

Hacer servicio y tener un impacto en los demás a partir de las actividades realizadas en el voluntariado es invaluable.

Para mí, al ser nombrado voluntario del año, es un gran honor y espero poder ser un impulso para la figura del voluntariado como pieza fundamental que aporta valor social y además dar testimonio de cómo este voluntariado me otorga capacidades que pueden ser desarrolladas en lo personal y en el ámbito profesional.

Retribuir es un aspecto muy importante de mi vida y mi proceso en recuperación. Hacer trabajo de servicio como voluntario ofreciendo mi tiempo y experiencia en CIJ no sólo me brinda beneficios a mí, sino beneficios para todos, la participación comunitaria es importante como una forma de retribuir a la mejora en la sociedad Queretana a la que llamo hogar.

Mi visión en el servicio como voluntario de CIJ es poder concientizar a la población sobre las consecuencias del uso de drogas, así como medidas de prevención tanto a los jóvenes como a los padres de familia por medio de la información y sensibilización de nuestro papel como sociedad en la transformación social para erradicar el uso de drogas; así como promover los servicios de CIJ para la atención de la problemática y brindar una asistencia integral a los jóvenes y sus familias.





*Sergio es Voluntario en Centros de Integración Juvenil Querétaro desde hace casi dos años, este año le dimos el reconocimiento al Voluntario del año por Centros de Integración Juvenil, él nos cuenta su experiencia.