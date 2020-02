El Cronista sanjuanense | Hoy es capicúa

El año 2020, del cual acabamos de terminar el primer mes, resulta año bisiesto e inicio y fin de una década.

El 2 de febrero de 2020 es capicúa y se esperará hasta el 3 de febrero del año 2030 para que vuelva a ocurrir, pues lo que se toma en cuenta para que suceda es el día, el mes y el año.

La palabra capicúa es un término que puede resultar para muchos confuso. Un número capicúa hace referencia al 2 de febrero del 2020 como 02022020, leyéndolo al contrario da la misma fecha. Lo mismo que sucede con los palíndromos, como por ejemplo “Radar” o “La ruta natural”, a la inversa expresan lo mismo. En el caso de esta última denominación, proviene del griego “palin drome”, que significa “que recorre a la inversa”, aunque se usa en palabras o frases.

El origen de la palabra capicúa es catalán y significa cabeza y cola (cap i cua). Está relacionada con las matemáticas haciendo referencia a los números que se leen de igual manera, ya sea de izquierda a derecha como de derecha a izquierda.

Los número capicúas se dará una vez por década en el mes de febrero: 02/02/2020; 03/02/2030; 04/02/2040, etc. Para que los números capicúas puedan realizarse se esperan por lo menos 10 años.

Los números capicúas en su extensión de palabra causan rareza aunque las personas lo atribuyen a diferentes significados o supersticiones tales como que aparezcan en un boleto de camión, billetes o la hora que para ellos significa un hecho de buena suerte. Sobre todo los coleccionistas son muy dados a conservar los números capicúas por su rareza.

El último día capicúa fue el 21 de febrero de 2012, es decir el 21022012, y el próximo después de hoy día, será el viernes 12 de febrero de 2021. Además, esta capicúa de 02022020 es una de las 55 que se darán en este milenio, la última capicúa sería el 29 de septiembre del año 9092, es decir, el 29099092.

Otro tema aparte, pero también curioso, es que el calendario del año 1992 es exactamente igual al de 2020. El calendario de este año 2020 podrá ser usado nuevamente en los años 2048, 2076 y 2116.

El calendario gregoriano, que es en el que nos basamos la mayoría en el mundo, tiene algunas particularidades, entre ellas que los calendarios pueden llegar a repetirse 28 años después. Esto sucede porque 28 es el múltiplo común más bajo del ciclo de 4 años de los años bisiestos y los 7 días de la semana.

El calendario del año 1992, sin considerar los días feriados, es igual al del 2020. Por otro lado, al igualar el calendario del año 2019, se puede observar que coincidirá con el calendario del 2030.

El Museo de Artes Aplicadas y Ciencias de Australia, publicó en un artículo que “el ciclo del calendario de 28 años funciona bien mientras se mantenga el ciclo de cuatro años de los años bisiestos. Sin embargo, en el calendario gregoriano que usamos, no son años bisiestos a menos que sean divisibles por 400. Entonces, 1900 no fue un año bisiesto, 2000 sí fue un año bisiesto, mientras que 2100 no será un año bisiesto. Ahora estamos en medio de una larga secuencia ininterrumpida de años bisiestos de 490 a 2096, pero luego, en 2100, el ciclo del calendario de 28 años se romperá.”

Así que si tienen por ahí guardado un calendario de 1992 lo pueden ocupar para este 2020.