El Teatro de la República

PRIMER ACTO. ENTREVISTA O DEBATE. Hace algunos ayeres escuchábamos una entrevista radiofónica que realizaba el periodista Joaquín López Dóriga al polémico pero sin duda talentoso Porfirio Muñoz Ledo. El primero inquiría y el segundo respondía. Sin embargo, el comunicador en su personal estilo ponía en duda algunas respuestas del entrevistado. Y así iban y venían. Llegó un punto en el que López Dóriga le soltó a Muñoz Ledo un “¡Porfirio, tú no puedes pensar así!”. En ese momento el colmilludo político le dijo a su entrevistador, palabras más palabras menos: “Joaquín, me estás entrevistando o quieres que debatamos. Porque si es entrevista entonces no califiques mis respuestas. Y si lo que quieres es debatir entonces yo también cuestiono y nos repartimos el tiempo parejo”. Acto seguido, López Dóriga le dijo que era una entrevista y le siguió preguntando pero ya sin poner en duda sus posiciones. Este episodio nos vino a la mente al ver la pregunta-debate que se suscitó hace unos días en una mañanera entre el Presidente López Obrador y el periodista Jorge Ramos. Se sobreentiende, por un lado, que cuando el primer mandatario realiza su ejercicio diario de comunicación permite o se expone - según el ángulo del que se aprecie - al escrutinio de quienes asisten. Y, por otro lado, que los comunicadores que asisten están realizando una labor informativa y no política. No obstante, y es pregunta, ¿dónde termina el periodismo y comienza el debate político?

SEGUNDO ACTO. DE 2 A 6 HORAS. Circulamos con cierta frecuencia por la autopista 57 en su tramo de Querétaro a la Ciudad de México. ¿Cuánto se hace de Querétaro a la CDMX? La respuesta más honesta es “de 2 a 6 horas”. Dependiendo de los accidentes, obras en proceso y logística de cobro en las casetas. La primera se trata de una cuestión imprevisible, los accidentes, pero las otras dos no solo previsibles sino supuestamente programadas. Sin embargo, pasan años, lustros y hasta décadas, y seguimos padeciendo la pésima logística en las casetas donde los lectores de tags funcionan a contentillo e, increíblemente, pareciera que no existe relación entre el tráfico y el número de casetas que se abren. Ya de la incapacidad gubernamental a todos los niveles para paliar la inseguridad en la carretera - concretamente en el Circuito Mexiquense que es tierra de nadie - y otros males mejor ni hablamos. Y se supone que es la autopista más importante del país.

TERCER ACTO. CONTINUIDAD O BARAJA NUEVA. En los próximos tres meses Mauricio Kuri deberá decidir si apuesta a cierta continuidad en la administración pública queretana o de plano va por baraja nueva. Si bien es particular la personalidad de Francisco Domínguez, es un hecho que su gobierno ha sido responsable. Designó en puestos clave a servidores públicos que cumplieron y los dejó trabajar. Bien podría repetir más de uno. No obstante, el elemento lealtad ahora les jugará en contra. Además, si el mandatario saliente trae una agenda política personal más se complica ésta de por sí complicada cuestión de las lealtades. Aunque dicen que muerto el rey viva el rey. Pronto veremos de qué lado masca la iguana.

TRAS BAMBALINAS. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. Felicitamos a Rodrigo Adrián Gutiérrez López, Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, y a todo su equipo. Se llevaron el reconocimiento de ser el RPP más moderno del país. Enhorabuena.

