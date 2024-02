Hace algunos años recibí un correo de un admirador, que decía más o menos, que le gustaba mi trabajo y que disfrutaba de verme en televisión día a día por que yo trataba temas muy interesantes, palabras que agradecí profundamente, sin embargo al llegar al final del correo me llamó la atención la despedida que decía: con mucho respeto su amigo Rodrigo, El Vexilólogo. Yo nunca había escuchado esa palabra, así que me apresuré a buscarla en el diccionario, y así supe de qué se trataba y qué es la vexilología y les comparto que descubrí que consiste en el estudio de las banderas en su más amplio sentido. Es una disciplina auxiliar de la historia, y al no haber carrera universitaria para estudiarla dicha formación la adquieres en diversos organismos que dan cursos, en congresos y eventos, por lo tanto un vexilólogo puede coleccionar y estudiar banderas como un pasatiempo o dedicarse mucho más a fondo al estudio de las mismas así como al de estandartes, pendones y escudos.

Aunque no es una actividad muy común creo que es bueno conocerla por que las banderas tienen un gran significado para cada nación desde el momento de su creación, del por qué de los colores o de la simbología utilizada en cada caso.

Nuestra bandera Mexicana, oficialmente llamada Bandera Nacional, a lo largo de su historia ha tenido varias modificaciones desde el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe empuñado por Miguel Hidalgo y Costilla, hasta llegar al diseño actual, segmentada en tres franjas verticales iguales y que si la vemos partiendo del asta, comienza por el verde le sigue el blanco y al final el rojo, en el centro porta el Escudo Nacional que ostenta una águila posada sobre un nopal devorando una serpiente y en la base tiene dos ramas una de laurel y otra de encino cruzadas por un listón también con los colores de la bandera, verde, blanco y rojo, inspirado en la fundación de México Tenochtitlán, que narra como Huitzilopochtli indicó a los Mexicas que establecieran su ciudad donde encontraran un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal y esto sucedió en la actual ciudad de México.

La fabricación de las banderas también es de llamar la atención ya que que no cualquiera puede fabricarlas esto es un arte que sigue un protocolo y es que existe un departamento en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llamado Dirección de Fábricas de Vestuario y Equipos ubicada en la delegación Iztapalapa que elabora las réplicas de los 3 tipos de banderas mexicanas, que son:

La Bandera Civil: que podemos usar todos los ciudadanos.

La Bandera de Guerra: que está reservada para el uso de las Fuerzas Armadas de la Nación.

La Bandera institucional: que es la que se usa en el gobierno, en las plazas públicas y en las dependencias.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos es quien regula las características del Escudo Nacional y la Bandera así como la difusión del Himno Nacional y nos indica el respeto hacia cada uno de ellos, por ejemplo el que la Bandera Nacional, jamás debe tocar el suelo ya que se considera una grave falta, entre otros.

Cuando alguna bandera está gastada por el paso del tiempo, en desuso o dañada por algún agente externo, como sucedió en la pasada ceremonia del 5 de febrero en que un helicóptero Bell 407 de la Fuerza Aérea Mexicana, la rasgó con sus aspas, es necesario reemplazarla pero no se puede desechar tirándola a la basura por lo que debe ser incinerada en un acto respetuoso y solemne donde una escolta es la encargada de recibirla para entregarla al responsable de la incineración junto con su historial que detalla cuando fue creada y el sitio en el que estuvo y antes de depositarse en el pebetero donde será quemada debe ser ondeada tres veces como símbolo de despedida, sus cenizas deberán ser guardadas en un nicho o enterradas como un simbolismo de pertenencia y regreso a las entrañas de la patria.

Nuestra Bandera Mexicana es símbolo de orgullo para nosotros, pero también es motivo de admiración en otros países ya que es reconocida como la bandera más bonita del mundo.

Es por eso que con todo fervor la saludamos y homenajeamos cada 24 de febrero.





