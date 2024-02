El toque femenino | Pláticas de mujeres y salud mental

El fin de semana decidí tomar en el club una clase de bachata, al terminar la clase maravillosa,varias amigas decidimos ir al vapor, y ahí comenzó la “Plática de Mujeres” esas que tenemos en el tocador, en el salón de belleza, en un café o en cualquier lugar donde nos sentimos en confianza para hablar de temas, podríamos decir más íntimos.

Y así relajadas, con tratamientos exfoliantes y cremas embellecedoras de piel y cabello, salió el famoso tema de la pareja, de los hombres. No puedo omitir que en este caso no les fue nada bien, las quejas eran variadas, iban desde que uno no era cariñoso, otro no tan trabajador, otro machista y otro más con vicios que dañan mucho la relación, lo que sí puedo decir que hubo un denominador común: los celos.

Antes de continuar les cuento que mi abuela tenía un dicho que me daba risa aunque bien abien no lo entendía, porque básicamente no tenía novio y mucho menos me había enamorado nunca, ella cada que alguien platicaba sus temas de amores o de “Malos Amores” movía la cabeza en sentido negativo suspiraba y lo soltaba: “Ay no, de por sí es poco el amor y deciden desperdiciarlo en celos”

También es cierto que hay otro dicho que reza “Si no te cela, no te quiere” y no debemos dejar de lado que los dichos populares tiene su grado de verdad, pero en muchos casos esto traspasa de la barrera del amor y del miedo a perder a una persona, a una patología que daña seriamente la salud mental de quienes viven inmersos en un infierno que roba la tranquilidad, la paz e invariablemente como decía mi abuela termina por acabar con el mucho o poco amor. Y si, considero importante hablar sobre salud mental, que de manera general podemos decir que es un estado de equilibrio que incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, y cuando alguno de ellos no está funcionando correctamente, se refleja e impacta negativamente en la manera de pensar, humor, en el trabajo, en la familia, y evidentemente el sostener una relación con una pareja que resta en vez de sumar, que comienza a vigilar tus pasos, a controlar tus movimientos y a asfixiarte, te enfrenta a un problema al que debes poner atención pero desde el otro lado, desde tu lado, me explico; María durante más de 15 años estuvo casada con Juan, una relación que ella califica como buena hasta que al décimo año Juan decidió trasladar su oficina a un cuarto de su casa, ahí comenzó el infierno: por qué tardaste tanto en el súper? ¿por qué estás arreglada? ¿Es necesario que hables tanto con tus amigas?

María una mujer que jamás habría pensado en engañar a Juan porque simplemente lo amaba, y teniendo una paciencia digna de Job comenzó a ceder en muchas cosas, a perder individualidad, a permitir que la llevara a todos lados, que se convirtiera en su sombra, el estaba presente en todo sitio al que ella fuera, y no lo hacía justamente por acompañarla, por ayudarla o por que disfrutara de su compañía, lo hacía por que así ella no tendría manera de engañarlo y verle la cara como él aseguraba y le reclamaba todo el tiempo.

No había tregua, cualquier momento y cualquier lugar, le era adecuado a Juan para comenzar un pleito y echarle en cara la supuesta infidelidad, María lucía muy triste, demacrada, preocupada y “ocupada” solo en darle gusto y en demostrarle en todo momento y a toda costa su fidelidad.

¿A qué me refiero con ponerle atención del otro lado? Muy simple nunca vas a satisfacer a una persona celosa, cada día querrá controlar más, invadir más, adueñarse de tus actos y tu voluntad, y “el trabajo”, tu trabajo, si es que vives una relación así, no es convencerlo a él, es pedir ayuda tu, trabajar en ti, descubrir que te hace no poner límites, que te lleva a aceptar esos abusos.

Si cuando nos duele la garganta, el estómago o la cabeza, acudimos al médico, cuando lo que te duele es el alma que pide ayuda a gritos por tu dignidad pisoteada, tu autoestima por los suelos y tu mente confundida, no lo dudes pide ayuda y recuerda: El primer paso no te lleva donde quieres ir pero si te saca del infierno en el que estás.





