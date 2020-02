Expediente Q

Arrepentidos





Ahora resulta que los taxistas están arrepentidos de lo mal que se portaron y ahora como Pepito “Ya no harán travesuras” y que además mejorarán el servicio y hasta cambiarán de unidades.

Un grupo de taxistas que se ostentan como representantes de los trabajadores y concesionarios del volante rechazaron los hechos de violencia en contra de conductores de Uber, se dijeron apenados y pidieron que se llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones que lleva a cabo la autoridad.

“Estamos apenados por lo ocurrido, lamentamos y rechazamos la violencia en cualquiera de sus expresiones. Solicitamos respetuosamente a las autoridades se castigue conforme a la ley a estas personas que sólo nos desprestigian y ponen en riesgo la integridad de los usuarios” Maritza Patiño Aboytes, concesionaria, asegura que los taxistas se esforzarán al máximo para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, además de que ahora sí, habrá respeto a leyes y autoridades.

Parece que algunos concesionarios andan verdaderamente apenados con el comportamiento “porril” que tuvieron algunos cuantos, en aquel martes negro para Querétaro, donde salvajes acosaron y agredieron a usuarios de plataformas de transporte en la Terminal de Autobuses, en complacencia de las autoridades del transporte.

Salieron a lavarse un poco la cara y me queda claro que no son todos los taxistas los que están arrepentidos, debe existir un sector que no le interesa modernizarse, respetar al usuario y mucho menos ofrecer una tarifa competitiva; fueron muchos años de desatención del sector y muchos años de ofrecer un servicio pésimo.

Hay sin duda trabajadores del volante comprometidos con el servicio y además que saben respetar su oficio, pero lamentablemente son los menos y ahora enfrentan esa lamentable imagen que nos dejaron hace algunos días cuando atacaron a usuarios y otros choferes de servicio.

De rebote

El PRI en Querétaro, seguramente tendrá que estrenar otro delegado del Comité Nacional, ya que el Tribunal Electoral de la Federación, les acaba de ordenar reponer los procesos de delegados, apegándose a los principios de equidad de género. Jorge Meade, podrá despedirse de Querétaro

adanolvr@adanolvera.com

@adanolvr.