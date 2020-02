Expediente Q

Mal momento





Considero mal momento para reformar la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro y la Ley del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro.

Los legisladores del PAN con 14 votos a favor aprobaron que los funcionarios públicos que realicen funciones de seguridad dispongan de “protección personal” de alguna institución para recibir seguridad.

Se supone que es una armonización a leyes federales donde funcionarios públicos, que realicen funciones de seguridad, pueden disponer de integrantes de alguna institución para recibir seguridad, es decir guaruras.

Los funcionarios que pueden recibir esta prestación son el presidente del Consejo Estatal de Seguridad, es decir, el gobernador; así como los titulares de las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos que realicen funciones de seguridad.

Con esto se formaliza algo que ya viene sucediendo y que no está estipulado y ahora queda en la ley. La reforma le permitirá a funcionarios públicos y ex funcionarios contar con elementos de seguridad. Los nueve diputados que votaron en contra la disposición aseguran que la seguridad existe únicamente en discurso y que la entidad vive niveles de inseguridad altos, obvio no presentaron datos para sustentar sus dichos.

Algo que no quedó según Hugo Cabrera, diputado del PRI es la duración en tiempo, de las escoltas personales para los ex funcionarios públicos y esto se presta a confusiones.

Recientemente el presidente de México, le quitó las pensiones a los expresidentes y les redujo el número de elementos del ejército que cuidaban a los ex mandatarios; por eso considero que fue mal momento para aprobar o armonizar leyes federales. Es algo necesario para alguién que sirve y sirvió a su país pero en estos tiempos de austeridad y 4T es discurso para propaganda.

De rebote

Lo acusan de tener hermanos en la nómina, de pedir sobre sueldo, misógino, agresivo y bravucón en las sesiones… Es Gerardo Fernández Noroña, legislador del PT, no vaya pensar que eso pasa en Querétaro. No todos son dependientes de estas fantocherías.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar