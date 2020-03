Expediente Q

Negación





La negación con la que se maneja el hombre más poderoso de este país es preocupante, no tiene que ser ejemplo de nadie y mucho menos guía de los desvalidos; es simplemente el presidente de México y adquirió la responsabilidad de cuidar a la población y además de respetar y hacer respetar las leyes.

Obviamente este respeto incluye a las leyes de salud en México, leyes que no se nota que las respete sino todo lo contrario: se ve un desprecio a las medidas de prevención y las recomendaciones que los expertos en temas de salud dan todos los días a los mexicanos.

No es posible que se siga jugando con las indicaciones y lo peor desafiando las de una manera chabacana y sin responsabilidad, los líderes del mundo cuidan sus mensajes y la forma de comunicar, nuestro líder elige una mesa llena de alimentos y una mujer que lo acompaña, sin que se pueda entender los elementos que acompañan el mensaje.

No es tiempo de amuletos y mucho menos de abrazos, los saludos y las concentraciones de personas no pueden llevarse a cabo porque nos ponemos en riesgo; una manera de contribuir es que la mayor cantidad de personas que se pueda se queden en casa; la economía tendrá un impacto importante pero no podemos jugar con una pandemia porque desconocemos todavía como combatirla con medicamentos.

El virus está en el aire, incluyendo en los mensajes equivocados e irresponsables de los que se supone deben de cuidarnos y de implementar políticas serias para combatir a este enemigo que está destrozando la forma en la que conocíamos el mundo.

El petróleo y nuestra moneda están en una severa presión y no hay mensajes de nuestro gobierno federal porque están ocupados en el circo de los amuletos de la negación, nunca nos imaginamos que esta crisis mundial no iba a tocar con un gobierno tan indolente y tan ignorante, tenemos que cuidarnos porque desde el poder están dormidos esperando que todo suceda.

De rebote

En Querétaro van las cosas en serio: las autoridades no tolerarán que no se respete la ley y los que quieran pasarse de listos, enfrentarán la sanciones correspondientes para no arriesgar a los demás.

