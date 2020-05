Expediente Q

Turismo





El regreso a la actividad turística y restaurantera no será pronto y además ya no será lo mismo, los restauranteros en Querétaro esperaban la siguiente semana abrir sus puertas y reactivar el sector y sobre todo recuperar las fuentes de empleo y de ingreso.

Seguramente veremos restaurantes abiertos hasta Julio y seguramente no volveremos a tener una carta en nuestras manos, tal vez se manejen a través de un mensaje de whats para que no haya contacto entre mesero y comensal, las caretas y mascarillas serán obligatorias, los vasos y utensilios de cocina serán otro tema que se tendrá que resolver y no será fácil, las mesas y el aforo en los restaurantes será muy diferente a lo que conocíamos.

Qué hablar de los pequeños negocios de comida que también están ya cambiando sus medidas de higiene y seguramente tendrán que cambiarlas aún más para la seguridad de todos sus clientes; lo cierto es que no volveremos a ser los mismos.

Ya lo dijo la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (Sectur), no hay una fecha definida para la reanudación de actividades del sector turístico en Querétaro, el reinicio de actividades económicas estará determinado por las distintas evaluaciones que hace tanto el gobierno federal como el estatal, el sector turismo no está contemplado en actividades esenciales y este sector no puede reanudar actividades en esa fecha.

Algunos restauranteros incluso tenían ya preparadas promociones y el lanzamiento de sus lugares y la preocupación sin duda crece pero estamos en las zonas críticas de posibilidad de crecimiento de contagios de Covid-19. El sector turístico tendrá que ser muy imaginativo y regresar muy mermado pero algo hay de cierto en todo esto y es que según las encuestas lo primero que harán los ciudadanos una vez que se levante la restricción es pasear y divertirse, así es que el panorama no es tan malo.

Lo malo de todo esto es que se espera una ola de delitos patrimoniales ante la situación económica que enfrentan muchas familias y lo peor que puede existir es cuando algunas toman el delicado camino de delinquir para sobrevivir.

