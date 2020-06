Expediente Q

Escondidos





Las cifras de personas que pierden la vida por Coronavirus en México son preocupantes y con tintes de alarma. Y es que si mil personas pierdan la vida en un día por la pandemia es para reflexionarlo.

Igual de preocupante, o peor, es que al presidente de México le moleste la difusión de las muertes pues, asegura el mandatario, no hay que hacer alarma o no hay que dar a conocer las cifras que su propio subsecretario de Salud comparte todos los días, donde además el funcionario afirma que la pandemia no está domada y que estamos en lo más alto de los contagios en México.

El presidente de México asegura que hay gente en contra de su movimiento y creo que constitucionalmente la presidencia no es un movimiento, es un mandato; por eso el comportamiento como líder de una camarilla de “revolucionarios” que salen a botear y a recitar coplas setenteras.

El presidente tiene como mandato cuidar a los mexicanos y cuidar la libertad de los mexicanos de disentir con el poder, así venía pasando en los últimos sexenios y los que ahora disienten son llamados conservadores y lanzados a las hoguera de hordas de aleccionados militantes de la izquierda, la derecha no era tan reaccionaria como estos nuevos procederes de la patria.

Hoy criticar se está convirtiendo en una profesión peligrosa porque hay quien desde el atril presidencial polariza a la población para no perder seguidores; decir que hay amarillismo en las cifras que se presentan, es como querer esconder los muertos debajo de la cama y lo peor es que van a oler al paso de los días.

El poder en un solo hombre es muy dañino y lo estamos viendo, no hay equipo y no hay contrapesos, la oposición de los partidos está muy afectada en su credibilidad y no hay para donde hacerse; México vive horas muy complicadas y no sabemos cómo vamos a salir de esta.





Sobre las famosas 28 cuentas congeladas de por la operación “Agave Azul” que le pegaron a empresas queretanas, será difícil saber quiénes son los lavadores de dinero de los malosos, el sistema está hecho para proteger a los presuntos delincuentes.





