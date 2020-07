Expediente Q

Sanciones





Pues son 3 los queretanos a los que el Instituto Nacional Electoral (INE) les trae ganas, la Comisión de Quejas y Denuncias de ese instituto resolvió imponer medida cautelar a 63 servidoras y servidores públicos de distintos niveles, cargos y procedencia partidista en 15 estados, por la probable promoción personalizada que se deriva de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus COVID-19.

Así reza la resolución y entre los que tienen esa medida se encuentran el senador Mauricio Kuri, la diputada Leticia Rubio Montes y el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa; dice el INE que certificaron y documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de estos servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía con motivo de la pandemia.

Pues la actividad de los servidores por andar haciendo un bien ya el INE los quemó y obviamente tendrán la oportunidad de defenderse y alegar que todo se trató de comunicación e información para dar a conocer beneficios a la población pero por lo pronto las autoridades electorales ya les dejaron caer una quemada que no implica mayor daño. En 19 de los 41 casos, los integrantes de la Comisión consideraron que son publicaciones o material que corresponden a ejercicios de cobertura noticiosa, o son aquellas en las cuales la ciudadanía realizó denuncias o las hizo del conocimiento público a través de la mención de fuentes noticiosas.

Entre más avancemos hacia el 2021 los funcionarios públicos tendrán que moverse con mayor cautela y es que el guardián de las elecciones estará más al pendiente y ya veremos quién sigue desacreditando al árbitro, aunque ya sabemos quién le traía ganas desde hace mucho tiempo.

De rebote

Sergio Hugo Bustamante, “empresario” norteado que no sabía que era dueño de lo que era dueño, enfrenta un juicio de orden civil por declaraciones que hizo en contra de Francisco Domínguez, en el caso Caja Libertad, no se ha presentado a responder por sus dichos, o sea que seguramente no los puede probar.

