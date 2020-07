Expediente Q

Embrollo





Vaya que causó todo un embrollo las declaraciones del secretario de salud, en el estado Julio Cesar Ramírez, según las primeras declaraciones, el funcionario, aseguró que se ocultó un dato de número de camas para atender a pacientes de Covid-19 con la finalidad de que la federación no turnara pacientes del Estado de México y CdMx para su atención en Querétaro.

Las explicaciones vinieron después cuando Ramírez Argüello, dijo que fue impreciso en sus declaraciones y lo que sucedía era una cuestión técnica por la cual no se podían registrar las camas ante la federación; el caso es que en estos tiempos todo o casi todo lo que veamos en medios y redes tendrá una carga política electoral y es que en este universo, las cosas comenzarán a tomar ese rumbo por que la competencia electoral es un hecho inevitable que ya ha arrancado, aunque todos lo nieguen. Es decir, para estar acorde a los tiempos, es una mentira verdadera.

Andando en esos rumbos, legisladores de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “analizan” llamar a comparecer al secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, para aclarar la situación de las declaraciones del funcionario a pesar de que ya lo hizo.

Ya me imagino, el intenso análisis de los diputados para llegar a la conclusión de saber si es prudente o no llamar a comparecer al secretario de salud; no podrán conciliar el sueño este fin de semana tratando de llegar a una conclusión.

La salud es un derecho universal y se supone que todos debemos de tener acceso a ella, pero sorpréndase porque este asunto a muchos queretanos le salió el regionalismo y no censuran las declaraciones del funcionario, apoyan esa visión y muy respetable lo que piensen pero hay mucho hipócrita que quiere hacer una tormenta en un vaso de agua, aún no haya vaso; aunque no haya agua y peor aún sin que haya tormenta.

Una priistas es la que preside la comisión de salud y ya veremos que hace al respecto porque de verdad, casi todo lo que veamos de aquí en adelante será argumento de campaña súper adelantada.

