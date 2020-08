Expediente Q

Temporada





Cada tres años se está volviendo una penosa costumbre de que los políticos quieran hacer las cosas aprovechando los vericuetos legales para “engañar” a las autoridades electorales e impactar a sus oponentes y tapizar la ciudad de sus alegres rostros en anuncios espectaculares.

Pero resulta que ellos no son, es verdad ellos solamente se prestan a que los entrevistes prestigiosas revistas como en el caso del senador Juan José Jiménez, que fue entrevistado por una revista que mandó colgar casi 25 anuncios en toda la ciudad promocionando la publicación, sin que el senador supiera además que le iban a dar la portada de la revista.

El senador además ya aclaró que acudirá ante la autoridad electoral para deslindarse del costo económico de tan “espectacular campaña'' y que no le vayan a colgar los milagritos a él porque ni enterado estaba, simplemente concedió una entrevista y la revista lanzó una campaña muy costosa para promover la publicación.

Por otro lado vemos a Arturo Maximiliano García, que promueve su especialidad en finanzas y su sitio de internet denominado “Pesos y Centavos” que desde hace más de 10 años analiza y opina acerca de temas del dinero.

Igual Maximiliano, emprendió una importante campaña publicitaria de su sitio de internet y de su programa de radio para llegar a más audiencias.

Nada tendría de raro que estos personajes aparecen en anuncios y campañas publicitarias, pero resulta que ambos es muy sabido que encabezan proyectos políticos con miras al 2021, tratándose de esto suena muy extraño y casual que las campañas adelantadas se vean como algo que no tiene relación.

Los demás aspirantes están ante una desventaja económica y además legal; lo que seguramente sucederá es que todos los demás busquen la forma de darle la vuelta a ley para estar en las mismas circunstancias de los “adelantados” aunque ellos aseguren que no es su intención.

Seguramente nos seguiremos llenando de “caritas” felices a lo largo y ancho del territorio estatal.

De rebote

Dice el presidente municipal de Colón Alejandro Ochoa Valencia, que no lo pueden expulsar del PAN porque no es panista y que el diálogo con el gobernador del estado es nulo; que los de MORENA y el PAN se odian y la gente volteará a ver otras opciones en 2021. O sea a él, No es broma.

