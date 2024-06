Expediente Q | Aferrados

Las derrotas sin duda son dolorosas y cuando se trata de una derrota electoral es más complicado asimilar es asunto y sobre todo cuando los planes erán trasexenales y es el caso del municipio de Tequisquiapan, donde las cosas para la familia Mejía Lira, no salieron como ellos esperaban y mucho menos para la alianza PAN- PRI- PRD que entregó una candidatura a la dinastía a sabiendas que corrían un riesgo grande ante la desatención que se presentó durante dos trienios en esta demarcación.

Para ponerle una raya más al tigre en Tequisquiapan, el proceso de entrega-recepción no tiene certeza en la demarcación; no hay acercamientos y los tiempos que marca la ley para iniciar el dichosos proceso, se acercan con riesgosa velocidad.

El presidente municipal electo de Tequisquiapan Héctor Magaña, no ha tenido ningún tipo de acercamiento con el presidente municipal constitucional o en su defecto con la presidente municipal de facto, Norma Mejía. El joven morenista asegura que tendrá toda la disposición de darle continuidad a todo lo bueno y a todo lo que se haya hecho bien, pero también lo que pide es certeza a la población y no espera que las autoridades lo busquen, lo hará en su momento para sacar adelante el trámite.

Es increíble que después de tan desastrosa derrota y gestión, no hay un mínimo de sentido común (el menos común de los sentidos) por parte de las actuales autoridades para hacer una transición con cortesía política y además con claridad a los ciudadanos de tan importante municipio.

Entonces no es nada difícil de entender la situación que vive Tequisquiapan cada determinado tiempo, con los gobernantes que le tocan desde hace ya varios trienios, donde casi todos los partidos políticos existentes han postulado candidatos y los gobiernos son de todos los colores.

DE REBOTE

Resulta que César Cadena Romero no quiere quedarse fuera del presupuesto y ha impugnado el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que asignó la diputación plurinominal que le corresponde al partido Movimiento Ciudadano a Teresa Calzada y no al dirigente estatal. Una cosa es una cosa y otra cosa es no me pases a perjudicar.