Expediente Q | Amarrado

Aunque no comienzan aún las campañas locales para los cargos de elección popular, el único que no se distrae y no tiene problemas en la conformación de su equipo y en la negociación con los diferentes actores políticos del nada fácil (electoralmente hablando) municipio de El Marqués, es el joven precandidato a la presidencia municipal Rodrigo Monsalvo.

Los acuerdos con los grupos más aguerridos de la Cañada los terminó desde el año pasado y desde entonces todos caminan en unidad y simplemente esperan que haya candidatos de oposición para saber si enfrentan a Jorge Lomelí por Morena o qué harán para mediados de abril arrancar por fin la campaña local.

El caso es que si hoy fueran las elecciones para elegir a alcalde del Marqués ganaría Rodrigo Monsalvo; en información publicada por la empresa Massive Caller si hoy se llevarán a cabo las elecciones para alcalde del Marqués, los resultados serían favorecedores para Rodrigo Monsalvo (PAN) con 42.3 por ciento.

El candidato del PAN quedaría 20 puntos arriba de Jorge Lomelí, presunto candidato de Morena-PT que se estima tenga un 22.5 por ciento en las encuestas, dejando en tercer lugar a Mario Calzada (PRI) con 8.3 por ciento, quedando en menor porcentaje a personas que aún no deciden u otras opciones políticas.

El Marqués es sin duda el municipio de mayor crecimiento en Querétaro, el desarrollo industrial y habitacional se dará en los próximos años en este municipio y quien lo gobierne sin duda puede generar una importante autonomía económica y desarrollar una gran infraestructura y calidad de vida para sus habitantes, y es por ello que será muy importante esa posición.

DE REBOTE

Gabriela Moreno en menos de un mes, cambió las convicciones que tenía hacia la Cuarta Transformación y de la noche a la mañana se va en contra de Santiago Nieto, al que acusa de favorecer a otros candidatos no afines a Morena, por eso ella optó por un partido de nueva creación antes aliado al PAN.





