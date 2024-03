Expediente Q | Campañas

Avanzan de manera lenta las campañas políticas en Querétaro, me refiero a las campañas en los temas federales, no es que los políticos no anden en la calle haciendo su labor, sino que más bien se trata de estrategia donde se guardan para salir con mayor impulso a las calles con los candidatos locales y se desate la competencia por todos los cargos en juego.

Hoy los candidatos a diferentes cargos de elección popular federales se encuentran en las calles con la apatía de los ciudadanos y es que las campañas lo cierto es que no prenden y una de las principales causas por las que no prenden es la burocracia electoral, es decir, todos los requisitos que deben de sortear quienes son candidatos para no exceder los límites de gastos de campaña, para no violar alguna norma, de índole electoral y sobre todo para llevar una correcta fiscalización de sus recursos antes de que llegue la parte oficial de la revisión.

La problemática para hacer campaña es ahora lo largo de periodo de tiempo en lo que respecta a las campañas federales y la tramitología para no violar la norma.

Lo que se ha encontrado una mayoría de candidatos es la apatía de la ciudadanía y esta viene también mezclada con la confusión de alianzas y coaliciones, cosas que se agravará el día de la votación a la hora de tachar las diferentes boletas, donde unos son aliados y en hora adversarios.

Son las negociaciones y acuerdos que todos los partidos tienen y que piensan en todo menos en el elector al que pretenden complicar la existencia.

DE REBOTE

Los tiempos en Morena son otros y ya mejor los aspirantes no se preocupan porque de nada sirve, según los enterados, a Max García ya le confirmaron su candidatura pero le tienen prohibido manifestarse de esa ratificación. O sea “eres pero no le digas a nadie”