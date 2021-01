Expediente Q | Destapado

Será el 1 de febrero cuando Mauricio Kuri González solicite licencia al cargo de senador de la República por el PAN; la coordinación de senadores ya quedó atrás y Kuri, por fin ya abrió el tema para buscar la candidatura al gobierno de Querétaro.

Mauricio Kuri estará en espera de la convocatoria del Partido Acción Nacional (PAN) para inscribirse y competir con miras al 6 de junio de este año; será sin duda un proceso lleno de noticias falsas en la improvisación de los usuarios de las redes sociales y de los que emergen cada seis años como analistas y opinólogos electorales.

Insisten muchos analistas en decir que Morena está desdeñando la competencia en Querétaro y no hay peor patraña que decir esto y que la confianza le caiga a todos los competidores, pues el PRI, que también se veía con posibilidades ante la nominación de Celia Maya, entra igualmente en complicaciones al decidir que mandará candidata al gobierno y no porque no haya cuadros priistas mujeres, claro que hay pero según los analistas esto complicó la elección a los tricolores y se pueden ir despidiendo del segundo lugar en las elecciones.

Mauricio Kuri no es aún candidato y espera convertirse en el abanderado del PAN y en espera de los golpes que vengan pronto de la administración federal en contra de Querétaro y es que no se quedarán con los brazos cruzados.

La competencia comienza a tomar forma pero realmente todo quedará definido en Abril, así es que nos falta mucho por ver y escuchar porque los partidos y sus candidatos tendrán muchos escollos que sortear antes de rendir protesta.

Por lo pronto Kuri, tendrá que concentrarse más en las negociaciones entre panistas que comienzan a venderse caro para lograr espacios y ocupar las candidaturas, Kuri tendrá que negociar con los grupos para que haya equilibrios y nadie se sienta relegado.

DE REBOTE

Alfredo Botello limpia su oficina en la Secretaría de Educación, en marzo seguramente estará despachando en el Senado de la República en sustitución de Mauricio Kuri, que para entonces seguramente será el candidato del PAN al gobierno de Querétaro.

