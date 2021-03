Expediente Q | Encuestas

A pocos días de que empiecen las campañas político electorales, la guerra de las encuestas comienzan a cumplir con su cometido de dejar preocupaciones entre los actores políticos, que van a participar en la reciente contienda y es que en una de las más recientes le dan una ventaja importante al presidente municipal de Querétaro.

Luis Nava, que esta semana dejará el cargo para buscar la reelección, no tiene aún claro a su competidor o competidora por parte de Morena, que esperarán aún unos días para dar a conocer los resultados de su encuesta, para saber quién será su candidato o candidata a la presidencia municipal de Querétaro.

Por lo pronto, con un trabajo de meses María Alemán del PRI y Adolfo Ríos, en una candidatura en común, con el más veleta de todos los partidos como el Partido Verde y en una opción distinta como lo es Movimiento Ciudadano, espera sacarse la espina de hace tres años, será muy complicado, sobre todo con el Verde, metido ahí con extrañas y raras intenciones; el portero o no se ha dado cuenta o sus amigos, no le han dicho de que lado masca la iguana.

María Alemán, por lo pronto, explota las redes sociales al máximo y es la candidata ganadora hasta el momento del Instagram, no hay día que no tenga publicaciones en las redes sociales y no hay día que no presuma de sus diseños y fotografías.

A Luis Nava, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), no le queda otra que subirse a la competencia como un auténtico retador y es que el desgaste natural de estar en los reflectores lo hacen muy visible y obviamente un platillo para los que buscan la presidencia; Morena alarga su designación pero no precisamente para cuidar a quien resulte su candidato, sino porque es una maraña de intereses los que están en juego y las tribus morenistas aún no ganan una elección y no saben cómo resolverla para liberar una candidatura.

De rebote

Resulta que las vacunas tan prometidas y tan súper compradas, nada más no llegan y para muestra lo que sucedió ayer en la prometida vacunación para personal de salud, no se pudo dar en su totalidad ya que solamente llegaron 500 dosis y el personal es mucho más; lo mismo pasó con la vacunación en Colón y Huimilpan, que también quedó pospuesta. Lo de hoy son los distractores, como lo que sucede en los vuelos comerciales y los “espontáneos” que se acercan al presidente.

