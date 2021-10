Expediente Q | Enemigo

Un enemigo nuevo le ha surgido al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, nadie se imaginaría que sería nada más y nada menos, que la máxima casa de estudios de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Imagínese Lo que pensará Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante las Naciones Unidas (ONU) cuando escucha a su jefe el presidente de la República hablar las pestes que habla de la UNAM; obvio matizando que son algunos de los egresados de la UNAM empezando por el mismo presidente, que se tardó 14 años en concluir su carrera.

Me imagino que el representante ante la ONU una cosa es la que declara en medios y otra en la que siente y piensa cuando escucha, que desde que encabezó la rectoría ya la UNAM estaba derechizada.

Desde la semana pasada el Presidente de la República, se va contra la casa de estudios y dice “es lamentable que la UNAM se haya derechizado”, el presidente aseguró que esta situación no prevalece solamente en la Universidad Nacional, sino que pasa en todas las instituciones de educación superior del país.

El presidente necesita el conflicto y la polémica para estar en la agenda diaria y se supone que no es labor de un presidente estar denostando y armando conflictos donde no existen, pero cuando le preguntan por el ex presidente Enrique Peña Nieto, paseando por el mundo con su novia; ahí no tiene nada que opinar en eso no se mete.

Hay supuestos actos de corrupción en el gobierno del priista y hay un ex director de Pemex, que dice recibió sobornos de miembros de ese gobierno y ahí el presidente no tiene nada que decir; muy congruente con su postura de peleador de barrio.

De Rebote

El piso será parejo para los comerciantes en Querétaro, no solamente para los que, alentados por el eterno rey del conflicto Jerónimo Sánchez, pretenden ocupar los mejores espacios del centro histórico, con el cuento de que son los más desprotegidos, tendrán que ajustarse a las reglas del juego como lo hacen todos.

