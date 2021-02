Expediente Q | No Alcanza

Un mexicano aunque tenga trabajo y este en el sector productivo, es muy probable que se encuentre en la pobreza; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer información que nos muestra el índice de la tendencia laboral de la pobreza (ARLP) del cuarto trimestre de 2020, en donde destacaron que en este periodo, la pobreza laboral aumentó a 40.7 por ciento, lo cual representa alrededor de 51 millones 902,162 personas.

Son 9.8 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza laboral, con lo que el indicador rebasa el 40 por ciento, esto significa que 40 de cada cien mexicanos no puede adquirir la canasta básica alimentaria, no les alcanza para comprar lo satisfactorio para sacar adelante a su familia en la cuestión de alimentarse.

Ya de educarse y de divertirse mejor no hablamos; estamos de que a pesar de que trabaje todo el día a duras penas tendrá para comer y lo peor es que aquellos que tengan la idea de no trabajar y recibir apoyos del gobierno, tampoco les alcanzará para satisfacer las necesidades básicas.

Es muy importante que los empleos en México, estén bien pagados queda claro que los salarios no son competitivos en la mayoría de los casos; Querétaro que tiene muchos empleos del sector automotriz y tendrán que emparejarse a la exigencia del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Hay más tipos de pobreza en el país que a dos años de gobierno tampoco han podido ser erradicadas y no es por ser pesimistas, no muy pronto serán aniquiladas es un asunto de justicia social en el cual este gobierno no trabaja, pues trabaja para maquillar y para engañar a quien se deje.

Ese es su único talento la manera en la que comunican y conectan con sus votantes y sus clientes.

De rebote

Casi la mitad de la población de Querétaro, sufrió el desabasto de energía eléctrica en los días recientes, los apagones de años pasados parece que están de regreso y son culpa de los conservadores.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar