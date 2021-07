Expediente Q | Ola

Son 23 estados los que impulsan la tercera ola de la pandemia de Covid-19, hasta este jueves suman 93 mil 47 contagios activos en el país; sólo 9 entidades, entre las que destacan Campeche, Baja California y Chiapas tienen menos de mil contagios activos.

El resto de los estados han registrado un rápido aumento en el número de casos nuevos, entre los que destaca la Ciudad de México que hace unas semanas tenía menos de 10 mil contagios activos y hoy tiene más de 31 mil; el Estado de México suma más de 9 mil, Jalisco más de 5 mil; Nuevo León y Sinaloa más de 4 mil.

Querétaro no se encuentra afortunadamente en la situación de crecimiento peligroso de casos, pero obviamente vamos al alza; no es el momento de regresar a clases y no es el momento de eventos masivos, como lo es el fútbol o conciertos; pero también hay que estar conscientes de que las afectaciones económicas, por la pandemia son ya muy escandalosas.

La saturación hospitalaria, de acuerdo con la red de infecciones respiratorias agudas graves del gobierno federal, marca que siete estados tienen una ocupación de camas generales superior al 50 por ciento, el caso más grave es Durango, con más de 70 por ciento, Ciudad de México con más de 63 por ciento, así como Nayarit e Hidalgo con más de 58 por ciento; en este entorno, hay que destacar que la mayoría de los contagiados son adultos y jóvenes quienes no se han aplicado la vacuna contra Covid-19.

Estamos nuevamente ante una encrucijada importante, como muchas que no ha puesto esta pandemia y nuevamente la insistencia a cuidarnos porque es nuestra obligación, no de nadie más, no podemos delegarle a nadie el cuidado de nuestra salud.

La población joven está obligada a acudir a los centros de vacunación, en los primeros días del rango de 30 a 39 años se vio poca afluencia y eso no es nada bueno para la situación en la que estamos. Hoy es tiempo de ser responsables.

DE REBOTE

El presidente del PRI no está entre los ciudadanos que perciben Querétaro más seguro. Paul Ospital denunció en sus redes sociales que se quedó hasta sin loción porque las ratas le dieron una visita y limpiaron sus pertenencias.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar