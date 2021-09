Expediente Q | Peligro

Nuestra cercanía con Guanajuato, además de inevitable es cada día más preocupante; se lo digo porque en ese territorio se libra una lucha cruel y sangrienta entre al menos dos grupos, que se disputa el control de la industria del huachicol, entre otros delitos.

Es obvio el abandono de las fuerzas federales y tal parteciera que al ser un estado gobernado por una persona proveniente del Partido Acción Nacional (PAN) el gobierno federal, culpa al Fiscal General del Esrtado, cuando el narcotrafico y el terrorismo deben y debieron ser perseguidos por la Guarda Nacional y/o Ejército, al ser delitos del orden federal.

Lo ocurrido este fin de semana de acuerdo con testigos, en las inmediaciones del restaurante “Barra 1640”, fue pasadas las siete de la tarde cuando se informó al 911 sobre la explosión de al menos dos artefactos, lo que generó una intensa movilización de las autoridades de seguridad y emergencia de la localidad. Minutos después, se supo que se trató de un paquete bomba dirigido al dueño del restaurante, que fue atacado de esta manera al puro estilo de los peores años de la inseguridad colombiana.

Este hecho debería de poner al gobierno federal a pensar mucho las cosas, porque a partir de este momento en Guanajuato, estado con alta inversión de Estados Unidos; puede ser catalogado nuestro país como un estado con actos terroristas y esto sucede en uno de los peores momentos de la historia en la relación con los vecinos del norte.

La reciente cumbre de presidentes y cancilleres de países Latinoamericanos, nos deja en un momento complicado porque tener en primera fila y como invitados especiales a Miguel Diaz Canel y Nicolas Maduro, no es algo que a nuestro socios comerciales los tenga tranquilos. El gobierno federal deberá de cambiar la política de no combate a los cárteles, porque entonces veremos las calles cada día con más actos de terrorismo y si esto no es catalogado así, entonces la situación es más preocupante.

Querétaro, tiene un gran reto con esta vecindad de Guanajuato.

De Rebote

Los extraños caminos de la justicia y de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Federal Electoral, ordena que se respete la lista original presentada por el Partido Verde (PVEM) y que sea Ricardo Astudillo, dirigente y ahora nuevamente diputado plurinominal de este partido. La ley es la ley.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar