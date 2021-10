El plan estatal es el documento donde quedará plasmado el rumbo de la administración que recién comienza y que encabeza Mauricio Kuri. Una vez conformado, veremos hacia dónde nos llevará este gobierno y sin duda creo que habrá mucha inversión en infraestructura, apoyo al emprendedurismo, distribución de agua y seguridad ¿De dónde saldrá el dinero? Ese es otro asunto.

Queda claro que esas serán prioridades de la administración, pero también escucharán otras voces y otros puntos de vista en la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Fue la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) a través de su rectora Teresa García Gasca, que se conformaron grupos de trabajo de diferentes organizaciones y personas, para con expertos conformar 12 agendas de trabajo y para estas organizaciones que hoy en la UAQ encabeza, los temas de Educación, Derechos Humanos, Movilidad, Combate la Desigualdad social; Género y Diversidad; Población Indígena, Agenda de migración, Culturas y Artes; Agua, Salud, y Medio ambiente; son temas indispensables de atender en el plan de gobierno de los próximos seis años para construir también algo sólido con miras a 20 años mínimo.

Por eso la UAQ fue el lugar donde arrancó la serie de foros para conformar el plan de desarrollo estatal, en tema de educación media y superior sugieren eliminar la brecha digital, igualdad y equidad, además impulsar la investigación y las estrategias políticas para el estado. Me llama la atención en el tema de los derechos humanos, mujeres, diversidad sexual, pueblos originarios, personas con discapacidad, personas desaparecidas; no se confía en la Defensoría de los Derechos Humanos y se pide la creación de un órgano estatal especial, que proteja frente actos discriminatorios por parte de autoridades; labor que se supone debería estar haciendo la Defensoría que hoy está disminuida.

En la agenda universitaria sorprende también el reconocimiento del problema de movilidad y la recomendación de cobrar por usar el automóvil, ampliar transporte colectivo y privilegiar el uso de bicicleta. Este es un extracto solamente de lo que resumen las agendas impulsadas por la UAQ y seguramente las defenderán.

DE REBOTE

Fuertes revelaciones del ex alcalde Armando Rivera Castillejos en el programa radiofónico de “Pedro y los Lobos” que se transmite por Radar 107.5 FM. Los ex gobernadores Ignacio Loyola, Francisco Garrido y Francisco Domínguez no lo dejaron llegar a donde quería, bloquearon su registro; no es amigo ni de Pepe Calzada y menos de Marcos Aguilar. De este último dijo que perdió el rumbo y se olvidó de su origen, que Mauricio Kuri no debe hacer un segundo piso, debe mejorar transporte para ayudar a los más necesitados. Anda filoso y dice que es un feliz empresario.





