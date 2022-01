Expediente Q  | Protocolos

La imagen grabada por ciudadanos donde dos policías son amedrentados por dos sujetos y los hacen correr con pistola en mano es todo un tema por las diferentes opiniones de expertos y todólogos que aseguran que los policías en Querétaro, no están preparados y que presumir tantas certificaciones deja mal parada a la autoridad.

Es muy fácil hablar de un trabajo cuando este no se realiza y los “toros se ven desde la barrera” sobre todo en el trabajo policial; no podemos menospreciar el trabajo policial y mucho menos asegurar que no es eficiente, eso es abrirle la puerta a los maleantes y eso es invitarlos a faltarle el respeto a la autoridad.

Lo que sí debemos de hacer es pedirle a las autoridades que sigan invirtiendo en seguridad, que sigan capacitando a los policías, es la gente que nos cuida, deben de estar equipados y deben de estar capacitados y bien pagados para enfrentar a los malandros que lo único que buscan es violar la ley.

Estamos en una sociedad apática y que exige mucho y no coopera igual de lo que pide; pagar nuestras contribuciones no es la única obligación de los ciudadanos.

Circula ahora un vídeo que da a conocer el sitio digital Expreso Querétaro, donde se ve el actuar de los policías en la posterior detención de la persona que amedrenta a los uniformados, el apoyo ciudadano fue muy importante para decirle a los refuerzos policiacos quienes eran los delincuentes e incluso para alejar el arma del detenido.

La duda ahora es dónde quedó el segundo involucrado en el asunto y por qué fue solamente presentada una persona ante la fiscalía del estado; el caso tendrá mucho que dar todavía y la siguiente semana estaremos escuchando mucho en materia de seguridad para Querétaro.

DE REBOTE

Los brotes de contagio de Covid-19 apenas comienzan, comercio, industria y oficinas sufren bajas por trabajadores que se tienen que ir al aislamiento y esto afectará nuevamente la economía local, de ahí la importancia de cuidarse y no dejar de lado el uso de los implementos sanitarios.





adanolv@adanolvera.com

@adanolverar