Ya son dos años de pandemia y corre el tercero, de manera oficial la Covid-19 en Querétaro, registra más de 138 mil casos confirmados, que han dejado a su paso más de 6 mil 600 decesos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, del 12 al 18 de junio, el promedio diario de contagios pasó a 4 mil 657 personas diarias, cuando la semana del 05 al 11 de junio fueron 2 mil 995.

Las entidades con más contagios activos por cada 100 mil habitantes son Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Es importante repetir que no es tiempo de bajar la guardia, estamos en una quinta ola de contagios Covid-19 en el país; es importante el uso de cubrebocas recordando que el virus se transmite por las vías aéreas

Estamos nuevamente ante una decisión importante, como muchas que no ha puesto esta pandemia y nuevamente la insistencia a cuidarnos porque es nuestra obligación, no de nadie más, no podemos delegarle a nadie el cuidado de nuestra salud.

Hace un año estábamos con ocupaciones hospitalarias generales superior al 50 por ciento, el caso más grave era Durango, con más de 70 por ciento, Ciudad de México con más de 63 por ciento, así como Nayarit e Hidalgo con más de 58 por ciento; en este entorno, hay que destacar que la mayoría de los contagiados son adultos y jóvenes quienes no se han aplicado la vacuna contra Covid-19.

La población dejó de acudir a los centros de vacunación, porque las jornadas fueron suspendidas y se tiene que llegar a una vacunación universal para evitar cualquier propagación innecesaria y riesgosa; hoy nuestra actividad económica no puede verse nuevamente interrumpida porque la situación mundial es apremiante.

El gobierno federal debe reactivar la vacunación y las medidas sanitarias deben de acordarse todos los días esto no acaba y va para largo.

DE REBOTE

El Trovafest se va de Querétaro, el dueño del concepto dice que no hay condiciones para realizarlo aquí y lo dice por las acusaciones que recibió en redes sociales y que nunca fueron llevadas a un tribunal. La plaza lo va a extrañar y sobre todo el organizador extrañará el ingreso por el espectáculo.





adanolvr@adanolvera.com