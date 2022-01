Expediente Q | Regresos

Mientras la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Teresa García Gasca, asegura que es inconcebible y que no se entienda cuál es el mensaje de la autoridad; propiciar eventos masivos de mil personas es un gran riesgo, en un momento que la pandemia no está controlada; asegura la rectora que estamos en una nueva etapa, iniciándose y no sabemos cuánto tiempo más va a durar ni cómo viene la cuarta ola en término de defunciones o simplemente por saturación del sistema de salud por un incremento de contagios.

La UAQ de manera enérgica le pide a las autoridades que ante la nueva variante ómicron no se propicien actividades de personas de manera irresponsable y sin pensarlo; de esta misma forma la UAQ no estará alentando un regreso presencial total a clases para evitar riesgos.

Las autoridades universitarias son cautelosas en el tema del regreso a las aulas y no han propiciado un retorno general a las aulas para evitar riesgos a la población estudiantil y docente.

Pero desde el púlpito mañanero ahora vino el reclamo; el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las universidades a regresar a clases presenciales, al indicar que no todos pueden tomar las clases en línea y el acceso a internet no es para todos (que gran oportunidad del gobierno).

“Vuelvo a hacer un llamado a las universidades porque ya se pasaron, muchas universidades, porque no regresan a clases presenciales. Nada sustituye a las clases presenciales, además, no todos tienen oportunidad de contar con internet”

López Obrador, asegura que las clases presenciales no son un riesgo para los estudiantes dice, no han existido repuntes entre los estudiantes que asisten a las aulas cotidianamente.

Los criterios son diferentes y sin duda dejarse guiar por Hugo López Gatell Ramírez, no es una buena tarjeta de presentación.

De Rebote

Puebla, Veracruz, Sonora, Querétaro son algunas entidades que este año tendrán cambio de laminas de automóviles particulares y públicos; la normatividad de la autoridad federal, obliga a realizar cada determinado tiempo el cambio; en todas las entidades cada que se da esta situación se presta a muchas “amenidades” por parte de los inconformes de todo y nada.





