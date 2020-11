Expediente Q | Regulada

El Senado realizó una aprobación histórica en su sesión reciente y es que avaló el dictamen para la despenalización de la marihuana para todos sus usos y será enviado a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación, antes del 15 de diciembre.

Con las modificaciones al Código Penal y la ley de salud, así como una nueva ley para la cannabis se establecería la regulación del cultivo, producción, distribución, venta y consumo de la marihuana para uso lúdico.

La Iglesia católica en Querétaro, a través de Martín Lara Becerril, afirmó que no es oportuno este tipo de legislación, al mencionar que los mexicanos no es un pueblo bien educado para un uso responsable de cannabis, tras indicar que este tema representa un riesgo. Hay algo de razón en el vocero de la Iglesia, cuando nuestros niveles de estudio en promedio alcanzan la educación básica con mucho trabajo, será sin duda todo un reto.

Los prelados aseguran que la autoridad no tendrá la capacidad suficiente, ni técnica, ni profesional para dar seguimiento al consumo de marihuana; aseguran que desgraciadamente los mexicanos no somos un pueblo que esté bien educado para un uso responsable y al no ser una sociedad perfectamente educada en este tema sea un riesgo para que se desborde de una manera completa; imagine si en las libertades de enfrentar una pandemia los ciudadanos necesitan “pilmama” para cumplir con las medidas sanitarias que ha obligado la pandemia.

Ya veremos qué trae esta aprobación, sin duda progresista, que busca que la violencia no esté asociada a las drogas al también abrir la puerta a la producción controlada y sobre todo a la portación y consumo, no penalizado, perdería paulatinamente ese señalamiento de ilegal.

Hay una situación que puede suceder y es un aumento de accidentes automovilísticos de personas que consumen esta droga por la falta de coordinación y concentración al manejar, no se descarta que exista deserción escolar, Problemas familiares, por lo que el sistema de salud debería estar diseñando un plan para concientizar entre la población los efectos negativos que tiene el consumo de esta y otras drogas.

DE REBOTE

Luis Nava pone a Querétaro a la cabeza de combate de Covid-19 y prevención de salud. Ahora los queretanos que den positivo a este virus podrán contar con una herramienta que ayudará a tomar las precauciones necesarias para cuidar su vida; la entrega de oximetros dentro del programa Médico en tu Calle, ayudará en mucho a los que den positivo al virus.





