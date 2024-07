Expediente Q | Sancionado

El clientelismo electoral es algo que difícilmente dejan los partidos políticos y es que no saben de otra, saben que el dinero público para eso es y simplemente hay que agregarle la narrativa de la importancia de que el pueblo es el que tiene el poder y el pueblo es el que manda.

Aprovecharse de los más necesitados para conseguir beneficio político electoral, ha sido una situación que constantemente, la llamada cuarta transformación niega llevar a cabo en nuestro país.

Así lo hizo el PRI durante años, cuando tejió una profunda red de clientelismo en México, que supuestamente el pueblo rechazó a partir del año 2000; sindicatos, organizaciones sociales, campesinos, colonos, profesionistas; todo tenía el PRI en su lista de clientela y supuestamente el pueblo sabio se cansó.

El PAN lo aprendió bien y por supuesto que también le entró al clientelismo electoral y se hizo de sus organizaciones y por supuesto que también repartió tinacos y láminas para ganarse a sus clientes; la política es así aunque los políticos digan que no.

Jorge Lomelí Noriega, ex candidato de Morena en la reciente elección a la presidencia municipal de El Marqués, quien durante su campaña sacó tajada de la escasez de agua en La Cañada, por trabajos que la CEA realizaba en la calle Heroico Colegio Militar. De hecho el tema del agua sigue en la agenda de Morena, para atacar sus adversarios y el tema de la falta de agua es oro molido para los partidos, lo que no le dicen a sus electores es que no hay, y que el planeta nos cobrará es factura y cara.

Lomelí y Morena, violaron la ley electoral al llevar pipas con agua, para ponerle la zanahoria al necesitado; la ley es clara y dice que no se puede entregar bienes o apoyos de primera necesidad por parte de algún candidato o partido pues es para sacar raja política.

Morena en Cadereyta con Gilberto Herrera, y Lomelí en El Marqués en la que, efectivamente, para ellos, los pobres y los necesitados van primero, pero para obtener ganancia política.

El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro resolvió que el entonces aspirante morenista y su propio partido, lucraron políticamente con la entrega del vital líquido, y los sancionó tanto a Lomelí como a Morena.

DE REBOTE

Rogelio Orozco y Sergio Jeronimo Sánchez, saben perfectamente que en el nuevo Mercado Artesanal, hay 200 espacios y 22 indígenas “pastoreados” por ellos decidieron salirse, obvio de manera inmediata 178 dijeron o los meten o nos salimos todos. Así se mueven los inteligentes líderes de artesanos indígenas; les dejan mucha rentabilidad política, la autoridad tiene que mantener la mano firme porque después del 2 de junio, los de la grilla andan que nadie los aguanta y es que el pueblo les dio la razón y hay que recordar que el pueblo es bueno y sabio.