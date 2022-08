Para el gobierno federal están plenamente identificados los orígenes de los hechos violentos registrados en los últimos días en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua el gobierno federal a través de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana, aseguró que pese a los hechos de violencia en el país, hay gobernabilidad y estabilidad; el presidente de México le pide a la población que esté tranquila e informada pero el presidente pide que la información provenga de lugares que sean afines a él, porque la demás prensa es amarillista y son adversarios a su proyecto, mienten y no dicen las cosas como son; como si se tratara esto de un juego de opositores y competidores electorales, cuando están muriendo personas inocentes.

Se está minimizando la situación y la autoridad asegura que se tiene el control de la cosas pero “del dicho al hecho hay un gran trecho” el ciudadano de a pie, ve las unidades de la Guardia Nacional, pasear por las calles y sin detenciones, no hay persecución a los blancos prioritarios y en realidad no hay una claridad en el origen de hechos violentos de la semana pasada, el secretario de la defensa asegura que no sabían que era una reunión de ellos, o sea del crimen organizado lo que desató la violencia en Jalisco y Guanajuato, es decir militares y criminales pensaron que habían detenido a su a su líder, es decir hasta esa comunicación entre ellos anda fallando; me parece que si hay acciones o algo o alguien tiene intención de generar este población y tampoco o Raúl porque si perdón

La gente en esas regiones y casi en todo el país pregunta si es seguro salir al centro comercial, al parque, a la tienda; porque tienen miedo que ha sido generado por el crimen organizado; en el caso del vecino Guanajuato, no hay líderes criminales detenidos, hay 11 detenidos sicarios, halcones, trabajadores de nivel medio, dentro de la estructura criminal.

El país se incendia en inseguridad pero los responsables están en la prensa amarillista y no en las calles, tomando toda la actividad productiva por asalto, nuevamente el adversario es la gente de trabajo, no los pobres delincuentes que son seres humanos.

DE REBOTE

Jorge Cevallos, es el nuevo dirigente del PRI en la capital, solo obtuvo 313 votos de los mil 700 que pueden votar como consejeros priistas, mientras que su contrincante Rosy Pacheco obtuvo 90 votos, la participación fue poco menos del 25 por ciento de sus consejeros.