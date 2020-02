Expediente Q - Tragedia

La generación AFORE a partir del próximo año comenzará un viacrucis con su ahorro para el retiro y la tragedia tiene que ver con la cantidad de dinero que va recibir por concepto de jubilación, una vida de trabajo en donde se espera recibir una cantidad de dinero que permita vivir tranquilamente con los recursos suficientes.

Esta generación será la primera en jubilarse con la reforma a la ley de pensiones en 1997 y cuando las Afores comenzaron a funcionar, pero el panorama para esta generación no es nada alentador, porque según las estimaciones de la Comisión de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de 75 mil personas que podrán reclamar una pensión solamente el 1 por ciento, tendrá recursos para su retiro después de las 1250 semanas cotizadas en el sector formal, es decir de ese universo 750 personas podrán lograr una pensión, de esta cifra solamente 50 personas tendrán en su acumulado de ahorro 700 mil pesos que serán suficientes para una renta vitalicia moderada pero habrá otro universo que tendrá que recibir financiamiento del gobierno para alcanzar 3 mil pesos mensuales.

Esto implicaría que la generación Afore, siga trabajando para lograr salir con los gastos suficientes después de los 65 años, donde la fuerza y la salud ya está mermada y se necesitan más recursos para sobrevivir.

La inestabilidad en el mercado laboral ya no permitirá que se tenga empleo en el sector formal durante los años suficientes como para alcanzar una jubilación; el modelo ya no es vigente y las empresas ya no contratan como para que la gente termine ahí sus días.

El empleo es muy diferente a como se conoció el modelo anterior y las cosas serán muy complicadas, porque lograr a los 65 años con 1250 semanas cotizadas en el sector formal será imposible porque ahora el emprendedurismo no toma en cuenta eso. Los trabajadores se jubilaran con apenas el 30 por ciento de su salario actual, es decir , si el trabajador gana 10 mil pesos al mes, solamente accederá a 3 mil pesos para subsistir.

Meterle de manera mensual y disciplinada dinero al fondo de retiro es hoy una necesidad para no caer en pobreza en la vejez, así de complicados vienen los tiempos.

De Rebote

La plataforma de transporte ejecutivo UBER sigue en negociaciones con las autoridades de transporte en Querétaro pero también sigue amparándose en tribunales para poder seguir operando en Querétaro, que es un servicio ilegal al no estar regulado por las autoridades locales. Siguen contribuyendo al clima de incertidumbre y dañando a los usuarios al no darle celeridad al asunto.





