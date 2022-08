Expediente Q | Transporte

Conforme pasen los días la situación de la movilidad en Querétaro se agudizará en un problema que será complicado para todos moderarse y serenarse; no tendremos de otra más que tener paciencia y pensar en los beneficios que nos traerá la construcción de nueva infraestructura para Querétaro; entre las obras que destacan es el Paseo 5 de Febrero, Viaducto Santa Bárbara y Paso Superior Sombrerete.

Pero sin duda, lo más relevante en materia de movilidad se dará en estos días cuando al concesionario del transporte público, no le quede otra más que decir que no pudo con el paquete y que la multi premiada ADO se tenga que retirar del servicio que seguramente dejará de prestar en Querétaro.

Gerardo Cuanalo Santos, titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT), ya sostuvo una de las últimas reuniones con la empresa concesionaria de transporte público, Mobility Ado (Móvil Qrobús) y a 15 días de que se tengan que cumplir los compromisos establecidos para mejorar sistema de transporte no se ve nada.

Por lo pronto el primer paso ya lo dio la autoridad y el ingreso ya se maneja a través de un fideicomiso y lo que viene es el control del servicio del transporte público; fueron tres meses y a partir de hoy tienen 15 días y se llegue a la meta de 563 unidades en hora pico durante los días hábiles.

Ya hay más unidades dice la empresa pero la mejora en el transporte no se siente en las calles y mucho menos los usuarios del servicio tienen calidad, por eso le digo que vienen días intensos en materia de movilidad, aquí lo importante es que las obras y las determinaciones que se tomen en la movilidad nos permitan cambiar de manera radical el servicio que hoy tenemos.

DE REBOTE

Juan Guzmán, presidente municipal de Huimilpan , tiene que “tragar sapos”: no puede opinar de su nuevo jefe de policía y mucho menos mostrarse tranquilo por la seguridad de aquel municipio y lo único que le queda es evadir respuestas a reporteros y decirles “Que Dios me los bendiga…” para no contestar, pero en lenguaje de buen entendedor esa bendición se equipara con una “mentada de madre”. Carcacha, diría el clásico.