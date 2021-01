Expediente Q | Trienio

Las terribles coincidencias con la temporada de registros y de procesos internos de los partidos llegó al Partido Acción Nacional (PAN). Y es que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción detuvo a 4 personas por otorgar de manera ilegal una concesión de espectaculares en la administración municipal de Querétaro 2015-2018, encabezada por Marcos Aguilar Vega.

En 2016, año en que el ex alcalde Marcos Aguilar se dio vuelo con las concesiones de servicios públicos y fue en una de esas operaciones donde a particulares les dieron la concesión para la publicidad de 10 anuncios espectaculares de la capital, y se dice que el particular no tenía la capacidad técnica ni financiera para ello y aún así le fue asignado el contrato al parecer en complicidad con los funcionarios municipales de ese entonces.

Según la Fiscalía, 7 servidores públicos y particulares llevaron a cabo esta colusión para otorgar de manera indebida una concesión para la publicidad de los 10 anuncios espectaculares colocados en la capital; concesión que se otorgó con una vigencia de 20 años.

Los “sabuesos” de la Fiscalía anticorrupción durante meses investigaron mediante ordenamientos judiciales datos de prueba en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Secretaría de Economía, el IMSS, INFONAVIT y el SAT, entre otras.

Los detenidos son un ex funcionario público y los particulares que participaron presuntamente en el ilícito. Los tiempos electorales no son impedimento para no llevar a cabo investigaciones y con tantas detenciones cobra vigencia lo dicho hace un par de años por Luis Nava, que no iba a ser tapadera de nadie.

La administración de Marcos Aguilar está quedando marcada por varias detenciones por actos de corrupción y el diputado federal desde entonces guarda un silencio sepulcral, que no abonará en nada a los tiempos que se avecinan donde los opositores la PAN seguramente recordaran estos episodios durante este trienio.

De rebote

Ricardo Anaya anuncia que rechazó una diputación pluri que le ofrecía el PAN, deja claro que buscará en 2024 la presidencia y recorrerá más de mil municipios del país, en una formula ya conocida sobre todo en Morena.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar